HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van'da binanın çatısından düşen 2 kardeş hayatını kaybetti

Van'da binanın çatısından düşen 2 kardeş hayatını kaybetti

13.01.2021 21:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Van'da binanın çatısından düşen 2 kardeş hayatını kaybetti

Van'ın İpekyolu ilçesinde bozulan uydu çanağını onarmak için 4 katlı binanın çatısına çıkan ve dengelerini kaybederek düşen Yıldız ile Cumali Tekin kardeşler hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay Van'ın İpekyolu İlçesi Kevenli Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Yıldız Tekin (24) ile Cumali Tekin (21) kardeşler iddiaya göre uydu çanaklarını onarmak için bulundukları 4 katlı binanın çatısına çıktı. Uydu çanağını onardıkları sırada buzlanmanın meydana geldiği çatından iki kardeş dengesini kaybederek düştü.

Binadan düşen Tekin kardeşler olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 2 kardeş kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Trabzon'da 10 ev alev topuna döndüTrabzon'da 10 ev alev topuna döndü
Hakim nasıl olunur? İdari, mali, ticari hakim olma yoluHakim nasıl olunur? İdari, mali, ticari hakim olma yolu

En Çok Okunan Haberler

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

220 milyon dolar değerindeki Bitcoin cüzdanı şifresini hatırlamak için iki hakkı kaldı

220 milyon dolar değerindeki Bitcoin cüzdanı şifresini hatırlamak için iki hakkı kaldı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Cumhur ittifakı açıklaması

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Cumhur ittifakı açıklaması

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Saat vererek uyardı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Saat vererek uyardı

Sürpriz gelişme! 11 yıllık evlilik bitti

Sürpriz gelişme! 11 yıllık evlilik bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

Ataşehir'de kız arkadaşının ellerini bağlayıp dairede yangın çıkardı

Kız arkadaşının ellerini bağlayıp evi yaktı

13 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Konya'da dehşet! Önce bacanağını sonra kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü

Önce bacanağını sonra kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü

Trabzon'da korkutan yangın! 10 eve sıçradı

Trabzon'da 10 ev alev topuna döndü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Sağlık Bakanı Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Bakan Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.