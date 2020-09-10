Van'da bulunan iskeletlerde çürük dişe rastlanmadı

YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında antropolog, arkeolog, sanat tarihçi ve restoratörlerden oluşan 17 kişilik ekip, Van'da Urartu Kralı 2'nci Sarduri tarafından yaptırılan, 2 bin 750 yıllık Çavuştepe Kalesi'nde ve nekropoldeki kazı çalışmalarında önemli bulgular ortaya çıkarıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle yürütülen çalışmalarda, Urartular'ın sosyal yaşantısı, ölü gömme adetleri ve inançlarına ilişkin önemli bulgulara ulaşılıyor. Kazıda bulunan iskeletlerle ilgili de çeşitli incelemeler yapılıyor. Şu ana kadar 55 iskeletin ortaya çıkarıldığı alanda bilim insanlarını en çok şaşırtan olay ise bulunan iskeletlerde çürük dişe rastlanmaması. Bölgede çalışma yürüten Antropolog Doç. Dr. Hakan Yılmaz'ın konu ile ilgili çalışmalarının sürdüğünü belirten Prof. Dr. Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Buradaki arkeolojik çalışmaların antropolojik olarak söylemek gerekirse en önemli verilerinden bir tanesi, üzerlerindeki çalışmalar halen sürüyor ve ölüm sebepleri belki araştırılacak. Ölüm sebepleriyle birlikte boyları, hangi iş yaptıklarını ki bazılarının çok ağır işte çalıştıklarını bize gösteren bulgular var. Bunlar üzerine daha detaylı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Beslenmesiyle alakalı veriler ortaya çıkacak, yani özellikle bu çalışmalar devam edecek. Dişlerinin çok sağlam olduğunu gördük. Dişlerinin neredeyse hiç çürük olmadığına şahit oluyoruz. Şu ana kadar hiç çürük diş bulmadık. Sadece bir tanesinde çok küçük bir çürük diş çıktı şimdiki verilerimize göre."