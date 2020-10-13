Van'da bulundu! Izgara planlı tarihi kent gün yüzüne çıkıyor

Izgara planının Ege sahillerindeki antik kentlerde uygulandığını anlatan Çavuşoğlu, "Ancak Anadolu'nun doğusunda bu şekilde ızgara planlı olarak uygulanmış bir şehir bulunmamaktadır. Bu açıdan çok önemli. Buradaki arkeolojik kazı lar sonucunda bu kültür mirasını kimler bıraktı, burayı kimler inşa etti, kimler burada yaşadı? Sorularının da cevabı bulunacaktır." dedi.

Yaptıkları incelemelerde alanın arkeolojik açıdan çok önemli veriler barındırdığını tespit ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Kaçak kazılarla kültür varlıklarının daha fazla zarar görmemesi ve kültürel mirasın ortaya çıkartılabilmesi için Van Müze Müdürü Erol Uslu ile araziyi inceledik. Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Van Müze Müdürlüğünün başkanlığında, bizim de bilimsel danışmanlığımızda kurtarma kazısı planlıyoruz. Hangi noktalarda kurtarma kazısını gerçekleştirebiliriz diye inceleme yaptık. Alanın yüzeyinde bol miktarda seramik, çanak ve çömlek parçaları görülebilmekte. Toprak altındaki yaşantı mekanlarının da ortaya çıkarılması için böyle bir girişimde bulunduk. Burada tahrip edilmiş bir bölüm var. Hem temel duvarları hem de üzerindeki kerpiç kalıntıları hala duruyor. Sur duvarlarının ve binaların temel inşasında kullanılan kireçtaşı malzemesinin alındığı taş ocakların da yerini tespit ettik. Bu kültür mirasının daha fazla zarar görmemesi ve arkeolojik verilerin kaybolmaması için kazıya başlamayı planlıyoruz."