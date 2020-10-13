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Van'da bulundu! Izgara planlı tarihi kent gün yüzüne çıkıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2020 15:26 | Son Güncelleme

Van'ın Erciş ilçesinde planlı tarihi kent kalıntısı bulundu. Kurtarma kazısı kararı alınan Zernaki Tepesi'nde kazı çalışmalarının başlatılması için inceleme yapıldı.

Van'da bulundu! Izgara planlı tarihi kent gün yüzüne çıkıyor

Yukarıışıklı Mahallesi'nde 270 hektarlık alanda yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda ve 1,5 kilometre genişliğindeki ızgara planlı tarihi kent kalıntısının gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Bölgede inceleme yapan Van Müze Müdürü Erol Uslu ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, yapıların temel duvarları, kerpiç kalıntıları, seramik, çanak ve çömlek parçaları, sur duvarları ile binaların temel inşasında kullanılan kireçtaşı malzemesinin alındığı taş ocaklarının yerini tespit etti.

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Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, AA muhabirine, Zernaki Tepe'nin Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu Bölgesinde, ızgara planına sahip tek antik şehir olduğunu söyledi.

Izgara planının Ege sahillerindeki antik kentlerde uygulandığını anlatan Çavuşoğlu, "Ancak Anadolu'nun doğusunda bu şekilde ızgara planlı olarak uygulanmış bir şehir bulunmamaktadır. Bu açıdan çok önemli. Buradaki arkeolojik kazılar sonucunda bu kültür mirasını kimler bıraktı, burayı kimler inşa etti, kimler burada yaşadı? Sorularının da cevabı bulunacaktır." dedi.

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Yaptıkları incelemelerde alanın arkeolojik açıdan çok önemli veriler barındırdığını tespit ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Kaçak kazılarla kültür varlıklarının daha fazla zarar görmemesi ve kültürel mirasın ortaya çıkartılabilmesi için Van Müze Müdürü Erol Uslu ile araziyi inceledik. Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Van Müze Müdürlüğünün başkanlığında, bizim de bilimsel danışmanlığımızda kurtarma kazısı planlıyoruz. Hangi noktalarda kurtarma kazısını gerçekleştirebiliriz diye inceleme yaptık. Alanın yüzeyinde bol miktarda seramik, çanak ve çömlek parçaları görülebilmekte. Toprak altındaki yaşantı mekanlarının da ortaya çıkarılması için böyle bir girişimde bulunduk. Burada tahrip edilmiş bir bölüm var. Hem temel duvarları hem de üzerindeki kerpiç kalıntıları hala duruyor. Sur duvarlarının ve binaların temel inşasında kullanılan kireçtaşı malzemesinin alındığı taş ocakların da yerini tespit ettik. Bu kültür mirasının daha fazla zarar görmemesi ve arkeolojik verilerin kaybolmaması için kazıya başlamayı planlıyoruz."

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İHA

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