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Van'da çığ faciasının olduğu bölgede bir uyarı daha!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 16:28 | Son Güncelleme

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde üçüncü çığ uyarısı yapıldı.

Van'da çığ faciasının olduğu bölgede bir uyarı daha!

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken meydana gelen ikinci çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselmişti.

BİR ÇIĞ UYARISI DAHA

Bölgede zorlu hava koşulları altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, üçüncü bir çığ uyarısı daha yapıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gelen vatandaşlar bölgede uzaklaştırılırken, kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor.

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