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Van'da dağa götürülmek istenen 2 çocuk polisin operasyonuyla kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 10:46 | Son Güncelleme

Van’da PKK/KCK silahlı terör örgütüne katılımlarını sağlamak amacıyla dağa götürülmek istenilen 2 çocuğu polis ekipleri kurtardı. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van'da dağa götürülmek istenen 2 çocuk polisin operasyonuyla kurtarıldı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Açıklamada, “PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptırılmak istenen 2 kişi ve bu şahısları kırsala katılımını sağlamakla görevlendirilmiş 4 işbirlikçi olmak üzere 6 şüpheliye yönelik yapılan teknik ve fiziki takip çalışması sonrası; 11 Ekim 2019 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 6 şahıstan 2’si adli kontrol şartıyla serbest, 4’ü tutuklanmıştır. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve ‘suça sürüklenen çocuklar’ ailelerine teslim edilmiştir.” denildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Van PKK

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