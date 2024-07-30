HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van’da DEM Parti’den izinsiz gösteri! Polis müdahale etti, il başkanı gözaltında…

Van’da DEM Parti’den izinsiz gösteri! Polis müdahale etti, il başkanı gözaltında…

30.07.2024 13:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEM Parti İl Örgütü tarafından dün düzenlenen izinsiz gösterilere polis müdahale ederken, İl Başkanı Veysi Dilekçi ise bu sabah gözaltına alındı.

Van’da DEM Parti’den izinsiz gösteri! Polis müdahale etti, il başkanı gözaltında…

DEM Parti İl Örgütü düğünlerde terör örgütü PKK'nın elebaşı lehine atılan sloganlardan dolayı gözaltına alınanları gerekçe göstererek izinsiz basın açıklaması yapmak istedi.

İzinsiz gösterilerden dolayı polisle sözlü tartışmaya giren DEM Partililere ise müdahale edildi. Dün yaşanan olayların ardından İl Başkanı Veysi Dilekçi ile bazı partililer bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

DEM Partililerin bugün gösterilerine devam edeceği bildirilirken, polis ekipleri ise kentte geniş güvenlik önlemi aldı. (İHA)

Başlıksız-1
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
1 günde topladığı parayla hayrete düşüren dilencinin sırrı ortaya çıktı! "Bozuk para verdiğimizde beğenmeyip üstümüze atıyordu"1 günde topladığı parayla hayrete düşüren dilencinin sırrı ortaya çıktı! "Bozuk para verdiğimizde beğenmeyip üstümüze atıyordu"
Anahtar Kelimeler:
Van polis müdahalesi gösteri DEM Parti
En Çok Okunan Haberler
Kenan Işık'a son veda! Tabutun başındaki o kişi merak edildi

Kenan Işık'a son veda! Tabutun başındaki o kişi merak edildi

Konutta yatırım fırsatı arayanlar bu dairelere dikkat! Hem daha ucuz hem getirisi fazla!

Konutta yatırım fırsatı arayanlar bu dairelere dikkat! Hem daha ucuz hem getirisi fazla!

Su istediği kadının evine zorla girip taciz etmek istedi! Korkan kadın evden koşarak uzlaştı

Su istediği kadının evine zorla girip taciz etmek istedi! Korkan kadın evden koşarak uzlaştı

1970'lerin hastalığı boğmaca geri döndü!

1970'lerin hastalığı boğmaca geri döndü!

Ambulansla hafif ticari kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü

Ambulansla hafif ticari kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü

Hatay semalarında heyecanlandıran görüntü! Uzmanlar devrede

Hatay semalarında heyecanlandıran görüntü! Uzmanlar devrede

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.