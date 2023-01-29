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Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İran depremi Van'da da hissedildi

29.01.2023 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da bugün 18.00 sularında yeni bir sarsıntı hissedildi. İran'ın Khoy kentinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem Türkiye'den de hissedildi. Vatandaşların depremden oldukça korktuğu görüldü. Peki Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte depreme dair detaylar...

Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İran depremi Van'da da hissedildi

İran'da bugün yeniden deprem oldu. Dün akşam saatlerinde 5.8 şiddetinde gerçekleşen depremin ardından bugün de bir sarsıntı yaşandı. Yaşanan sarsıntı Türkiye'den de hissedildi. Peki Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte detaylar...

İRAN'DA BİR DEPREM DAHA

Bugün akşam saatlerinde İran'da deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.01.29 17:41:12 38.5977 44.8668 5.0 -.- 4.5 4.8 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.29 15:34:27 41.1905 24.8763 5.6 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.01.29 14:05:05 38.7238 44.7607 5.0 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.29 13:22:36 38.5398 26.3985 18.9 -.- 2.4 -.- KUCUKBAHCE-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2023.01.29 12:07:24 37.4215 31.9858 8.2 -.- 2.4 -.- KURAN-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2023.01.29 11:42:48 37.4302 31.9827 5.4 -.- 2.4 -.- KURAN-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2023.01.29 11:21:11 39.4642 27.8270 7.2 -.- 2.0 -.- TASPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2023.01.29 11:04:26 40.5793 27.2430 11.9 -.- 3.1 -.- KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.01.29 09:08:26 36.9530 27.5743 5.3 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.29 07:57:59 40.4107 28.8685 10.2 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.01.29 07:22:48 37.1740 35.9140 23.7 -.- 1.6 -.- DIKILITAS-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.01.29 06:48:05 38.3830 45.1705 3.5 -.- 3.9 -.- IRAN İlksel
2023.01.29 06:18:05 38.3895 45.1333 11.9 -.- 2.8 -.- IRAN İlksel
2023.01.29 06:09:08 37.0348 28.4002 5.0 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2023.01.29 05:32:32 38.4517 45.1463 15.4 -.- 3.4 -.- IRAN İlksel
2023.01.29 04:16:00 39.1182 27.8043 8.0 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2023.01.29 03:45:44 39.3492 26.2688 11.3 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.29 03:37:40 38.4378 45.1193 14.8 -.- 2.9 -.- IRAN İlksel
2023.01.29 03:37:25 39.3160 26.2928 15.7 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.29 02:53:48 38.5743 44.8647 5.0 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.29 02:43:17 38.3765 27.2247 7.4 -.- 1.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.29 02:34:27 38.5345 44.8948 5.0 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.29 02:27:20 38.3430 45.0723 14.2 -.- 3.6 -.- IRAN İlksel
2023.01.29 02:11:19 38.3358 45.1962 13.1 -.- 2.6 -.- IRAN İlksel
2023.01.29 01:49:21 39.5038 26.0598 18.5 -.- 1.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.01.29 01:28:13 38.5340 44.9412 5.0 -.- 3.6 -.- IRAN İlksel
2023.01.29 01:22:53 36.4255 27.6237 23.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.01.29 01:22:26 35.9003 25.3470 129.2 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.29 01:14:14 38.2833 38.7978 5.8 -.- 1.5 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.01.29 00:59:20 36.1425 28.7195 30.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.29 00:40:48 37.0858 28.3765 8.0 -.- 2.8 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

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afad kandilli rasathane van depremi

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