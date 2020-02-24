HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van'da depremde hayatını kaybedenler için cenaze töreni

Van'da depremde hayatını kaybedenler için cenaze töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 10:13 | Son Güncelleme

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yıkıma neden olduğu Van'ın Başkale ilçesinde hayatını kaybeden 9 kişinin cenazesi, Başkale Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Van'da depremde hayatını kaybedenler için cenaze töreni

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen depremin yıkıma neden olduğu Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler mahallelerinde yaralar sarılmaya çalışılırken, depremde hayatını kaybedenler için de Başkale Merkez Camii'nde tören düzenlendi.

En büyük yıkımın yaşandığı Özpınar Mahallesi'nde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Reis Furat çocukları Muhammet, Fatma, Defne ve Hasret Furat ile aynı köyden olan Ekrem Tosun, Aydın Tosun ve Hüseyin Tosun ile Güvendik Mahallesi'nde hayatını kaybeden Ferhat Turca'nın cenazaleri camiye getirilerek yan yana dizildi.

Merkez Camii'nde öğlen namazı öncesi düzenlenen törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Depremde enkaz altında kalarak yaralananların tedavileri ise sürüyor. Şu ana kadar 12 kişinin taburcu edildiği, 27 kişinin tedavilerinin sürdüğü, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlamaİtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama
Görüntüler Pendik'ten! Yol kapatıp havaya ateş açtılarGörüntüler Pendik'ten! Yol kapatıp havaya ateş açtılar
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
Anahtar Kelimeler:
Van deprem

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'den Ersun Yanal açıklaması!

F.Bahçe'den Ersun Yanal açıklaması!

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem

20 yıllık serinin ardından F.Bahçe tribünleri

20 yıllık serinin ardından F.Bahçe tribünleri

Son uçak İstanbul Havalimanı'na indi

Son uçak İstanbul Havalimanı'na indi

Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Çin Devlet Başkanı'ndan koronavirüs açıklaması

Çin Devlet Başkanı'ndan koronavirüs açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Afyonkarahisar’da 'koronavirüs şüphesi' iddialarına açıklama

Afyonkarahisar’da 'koronavirüs şüphesi' iddialarına açıklama

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Meteoroloji uyardı! Yurdu etkisi altına alacak

Meteoroloji uyardı! Yurdu etkisi altına alacak

Annesi canlı yayında açıkladı! Atakan'a teklif yağıyor

Annesi canlı yayında açıkladı! Atakan'a teklif yağıyor

Diğer Haberler
Dünyanın en küçük bıçağı Samsun'da yapıldı

Dünyanın en küçüğü! Tam 3,76 milimetre

Manisa'daki deprem anı saniye saniye kamerada

Manisa'daki deprem anı saniye saniye kamerada

Türkiye ile İran arasında tren seferleri durduruldu

Türkiye-İran arasında tren seferleri durduruldu

İstanbul'da ücretli tuvalet tartışması!

İstanbul'un yeni tartışması: Ücretli tuvalet

Yer: Kahramanmaraş! Kavgayı durdurmak için İstiklal Marşı söyledi

Kavgayı durdurmak için İstiklal Marşı söyledi

Aynada kendisini gören hırsız ne yapacağını şaşırdı, panikleyip kaçtı

Aynada kendisini görünce ne yapacağını şaşırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.