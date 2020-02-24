Van'da depremde hayatını kaybedenler için cenaze töreni

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen depremin yıkıma neden olduğu Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler mahallelerinde yaralar sarılmaya çalışılırken, depremde hayatını kaybedenler için de Başkale Merkez Camii'nde tören düzenlendi.

En büyük yıkımın yaşandığı Özpınar Mahallesi'nde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Reis Furat çocukları Muhammet, Fatma, Defne ve Hasret Furat ile aynı köyden olan Ekrem Tosun, Aydın Tosun ve Hüseyin Tosun ile Güvendik Mahallesi'nde hayatını kaybeden Ferhat Turca'nın cenazaleri camiye getirilerek yan yana dizildi.

Merkez Camii'nde öğlen namazı öncesi düzenlenen törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Depremde enkaz altında kalarak yaralananların tedavileri ise sürüyor. Şu ana kadar 12 kişinin taburcu edildiği, 27 kişinin tedavilerinin sürdüğü, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA

