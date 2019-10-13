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Van'da düğün dönüşü korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 00:25 | Son Güncelleme

Van'ın Erciş ilçesinde, düğün konvoyunda bulunan minibüsün karşı yönden gelen minibüsle çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.

Van'da düğün dönüşü korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var!

Alınan bilgiye göre, kına gecesinden dönen konvoyda bulunan Reis Baran yönetimindeki 65 ND 662 plakalı minibüs, TOKİ Kavşağı'nda karşı yönden gelen Ayhan Görgül yönetimindeki 27 BH 202 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, iki sürücü ile araçlarda bulunan Muhammet Coşkun, Fesih Çiçek, Ali Su Çiçek, Nurcan Çiçek, Nazlıcan Çiçek, Yıldız Çiçek, Güler Çiçek, İbrahim Çiçek, İmran Çiçek, Hacer Çiçek, Zühre Çiçek, Hatice Çiçek, Emirhan Çiçek, Esin Çiçek, Fatma Çiçek, Tuncer Yıldırım, Hanefi Kaya ve Serhat Çütürki yaralandı.

Ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Van Erciş trafik kazası

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