Van'da eğitime kar engeli! Valilik duyurdu

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 13 Aralık 2024 Cuma günü ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime gün süreyle ara verilmiştir. Rehberlik ve Araştırma Merkez ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Çocuğu kreşe ve anaokuluna giden çalışan anneler de izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler, idari izinlidir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır