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Van’da güpegündüz sokak ortasında çifte cinayet! Birinin kulağı da kesilmiş... Emniyetten açıklama geldi

29.01.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde güpegündüz sokak ortasında kan donduran iki cinayet meydana geldi. Bir otomobilde kulağı kesik ve silahla vurulmuş olarak bir kişi bulundu. Araçtan 30 metre uzakta ise bir kadının silahla vurulmuş halde cansız bedenine ulaşıldı. Eşini ve bir adamı öldüren şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Cinayetle ilgili Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Van’da güpegündüz sokak ortasında çifte cinayet! Birinin kulağı da kesilmiş... Emniyetten açıklama geldi

Van'ın İpekyolu ilçesinde V.C. (65), otomobilde kulağı kesik ve silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Araca 30 metre uzaklıkta ise Z.Ş. (47) adlı kadının silahla vurulmuş cansız bedenine ulaşıldı. Z.Ş.'nin eşi M.V.Ş. (50), cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Van İl Emniyet Müdürlüğü bugün İpekyolu ilçesi Defterdarlık Caddesi üzerinde bulunan bir araçta ateşli silahla başından vurulan V.C. isimli şahıs ile aracın yaklaşık 30 metre yakınında vücudunun çeşitli yerlerinden ateşli silahla vurulan Z.Ş. isimli kişinin öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

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"SİLAHLI SALDIRGANIN, EŞİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın şüphelisinin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, olayın şüphelisinin maktule Z.Ş.’nin eşi M.V.Ş. isimli şahıs olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

"OLAYLA KULLANILAN SİLAHLA YAKALANDI"

Açıklamanın devamında, "Şüpheli şahıs yapılan çalışmalar sonucu olay yerinden kaçmak için kullanmış olduğu araç içerisinde olayda kullanılan 7.65 mm çaplı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın kullanmış olduğu araçta ve ikametinde yapılan aramalarda; olayda kullanılan tabancaya ait 3 adet şarjör ve şarjörlere basılı toplam 19 adet 7.65 mm çapında fişek, kutu içerisinde 43 adet 7.65 mm çapında fişek, 1 adet av tüfeği ve tüfeğe ait 4 adet şarjör, av tüfeğine ait 40 adet dolu fişek, 1 adet avcı bıçağı, 1 adet çakı ele geçirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik soruşturma devam etmekte olup, gözaltına alınan şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi. (İHA/DHA)

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cinayet Van
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