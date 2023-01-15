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Van'da heyecanlandıran keşif: Böylesi ilk kez görüldü! Jandarma korumaya aldı

15.01.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Erciş ilçesinde heyecanlandıran bir keşfe imza atıldı. Madavank bölgesinde, üzerinde tanrılara hediyelerin sunulması için kayaya oyulmuş libasyonun (sıvı sunu alanı) bulunduğu 3 odalı Urartu mezarı bulundu. Jandarma, mezarın tahrip edilmemesi için bölgede güvenlik önlemi aldı. Uzmanlar, bölgede ilk defa görülen mezarın 3 odadan oluşması, girişinin üzerinde dikdörtgen şeklinde iki açıklığın ve burada da libasyonun yapılmış olmasının önemine dikkat çekti. İşte ilginç keşfin detayları...

Van'da heyecanlandıran keşif: Böylesi ilk kez görüldü! Jandarma korumaya aldı

Van Müze Müdürü Fatih Arap ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, bölgedeki tarihi yapıların tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Çelebibağı Mahallesi'nde Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillenen Madavank bölgesinde araştırma yaptı.

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Bu çalışma sırasında, daha önce Van Gölü'nün çekilmesi sonucu Urartulara ait tapınma alanının ortaya çıktığı bölgeye yakın alanda 3 odalı Urartu mezarı olduğu belirlendi.

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Çevresinde kemik ve seramik parçaları bulunan alanda Çavuşoğlu ve Arap inceleme yaptı, jandarma ekipleri de mezarın tahrip edilmemesi için güvenlik önlemi aldı.

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Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, bölgede Urartular dönemine ait önemli yapıların tespit edildiğini söyledi.

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Bulundukları alanın yeni tespit edilmiş bir mezar odası olduğunu belirten Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

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"Urartu dönemine ait klasik dromosla (mezar girişlerine verilen ad) girilen, ana odanın sağında ve solunda iki küçük odası bulunan mezarda, ölü hediyelerinin bırakıldığı 3 niş yer alıyor. Kalkerli bir kayalık içine açılmış olan oda mezarı, Urartuların klasik özelliklerini yansıtıyor. Uzun süre kullanılmış olduğunu söylemek mümkün. Defineciler tarafından girişin bir kısmı tahrip edilmiş durumda fakat çok eski dönemden açılmış olduğu üzerindeki izlerden de anlaşılıyor."

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"İLK DEFA GÖRDÜĞÜMÜZ BİR ODA MEZARI"

Mezarın Urartu mimarisi açısından önemli bir kalıntı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "3 odalı oda mezarına oval bir kemerli kapıyla giriliyor. Sonra sağında ve solunda da birer küçük odası yer alıyor. Girişin hemen üzerinde de çok bilinen bir uygulama değildir ama sıvı libasyonuyla ilgili kanal açılmış. İlk defa gördüğümüz bir oda mezarı. Bizim için önemli olan mezarın 3 odadan oluşması, girişinin üzerinde dikdörtgen şeklinde iki açıklığın ve burada da sıvı libasyonun yapılmış olması."

AA-20230115-29993614-29993606-VANDA_UZERINDE_SUNU_ALANI_BULUNAN_3_ODALI_URARTU_MEZARI_TESPIT_EDILDI

Çavuşoğlu, Madavank bölgesindeki Urartu dönemine ait "T" şeklindeki nişlerin önündeki sıvı libasyonun kaya mezarlarının etrafında da yapıldığının anlaşıldığını sözlerine ekledi.

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AA

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Anahtar Kelimeler:
Van mezar urartu

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