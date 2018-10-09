Van'da incir sürprizi

Evinin bahçesine diktiği incir fidesinden 10 yıl sonra meyve almayı başaran 75 yaşındaki Cahfer Sadık Işık, bir ilke imza attı.

1 / 10 Türkiye’de yaygın olarak Ege ve Akdeniz bölgesinde yetişen, soğuğa ve don olaylarına karşı dayanıksız olan incir, karasal iklime sahip Van’da da yetiştirildi.

2 / 10 İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi’nde tropik meyve yetiştiriciliği merakı olan Cahfer Sadık Işık, kentte yetişmesi zor olan cennet hurmasından sonra bu kez de incir yetiştirdi.

3 / 10 Yaklaşık 10 yıl önce Ordu’dan getirdiği incir fidesini kent merkezindeki evinin bahçesine diken Işık, bakımını ilgiyle sürdürdüğü incir ağacından bu yıl ürün elde etmenin sevincini yaşıyor. Karasal iklimde cennet hurması, incir gibi meyveleri yetiştirmeyi başaran Işık, daha sonraki yıllarda zeytin ve kestane yetiştirmeyi hedefliyor.

4 / 10 İHA muhabirine konuşan Cahfer Sadık Işık, incir fidesini Van’daki soğuk havaya karşı kamufle ettiğini belirtti. Daha sonra incir fidesinin soğuk havaya karşı uyum sağladığını ve kamufleye gerek kalmadığını ifade eden Işık, “İncir fidesini 10 yıl önce Ordu’dan getirmiştim. İncir ağacını bu mevsime alıştırdık. İlk getirdiğim yıllarda incir fidesini soğuğa karşı kamufle ediyorduk. Daha sonraki yıllarda ağaç mevsime alıştı ve kamufleye gerek kalmadı. Eğer incir ağacına düşündüğüm hastalık vurmazsa bu ağaç büyüyecektir” dedi.

5 / 10 'HERKES HAYRET EDİYOR' İncir ağacını bahçede görenlerin şaşkınlığını gizleyemediğine dikkat çeken Işık, ‘incir ağacı Van’da olur mu’ diye herkesin hayret ettiğini kaydetti. Işık, “Biz mücadele ettik ve başardık. Her şeyde olduğu gibi bu ağacı yetiştirmek de büyük emek istiyor.

6 / 10 Ziraat konularını çok merak ediyorum. Van’da zeytin ve kestane yetiştirilebilir. Ancak mandalina ve yenidünya gibi meyveleri denedim, onlar yetişmiyor. Bu meyveler soğuğu çabuk aldığı için baş edilmesi çok zor oluyor. Ancak incir ağacını kurtarabildik” diye konuştu.

7 / 10 Yetiştirdiği incirlerin tat ve aroma konusunda çok lezzetli olduğunu ileri süren Işık, soğuk havada yetişen meyvenin sıcak havada yetişen meyveden daha güzel olduğunu dile getirdi. Işık, Van’da incir yetiştirerek bir ilki başardığını, ziraat merakı olanların incir yetiştirmeyi daha ileri bir noktaya taşıyabileceğini kaydetti.

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