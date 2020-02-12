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  4. Van'da itfaiye eri hala bulunamadı! Valilikten çığ açıklaması

Van'da itfaiye eri hala bulunamadı! Valilikten çığ açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 10:41 | Son Güncelleme

Van'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 142 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamazken, Van Valiliği, 3 gündür çığ nedeniyle kapanan Çatak-Bahçesaray karayolundaki çığ temizleme çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Van-Bahçesaray karayolunda bir itfaiye erinin kayıp olduğu bölgeye giden ekiplerin yapacağı değerlendirme sonrası çalışma yapılıp, yapılmayacağına da karar verileceği belirtildi.

Van'da itfaiye eri hala bulunamadı! Valilikten çığ açıklaması

Van ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 43 mahalle ve 99 mezrada ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı kentte, gece hava sıcaklığı eksi 30 dereye kadar düşüyor.

Bir itfaiye erinin kayıp olduğu Çatak-Bahçesaray karayolunun iki ayrı noktasına düşen çığların temizlenmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor.

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Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, düşen çığlardan birinin temizlendiği belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

"Karayolları ekipleri 24 saat esasıyla yaptıkları çalışmalarda Çatak-Bahçesaray karayolu Yapılı mezrası çıkışındaki çığı temizleyerek, Yukarı Narlıca Mahallesi'ne ulaştı. Aşırı soğuklar ve zor şartlara rağmen yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, Van-Bahçesaray karayoluna 4-5 Şubat tarihinde düşen çığ bölgesine ulaşmaya çalışıyor. Jandarma, Van, Muş, Erzurum AFAD ekipleri, UMKE, meteoroloji ve karayollarından teknik keşif heyeti ve kurtarma ekipleri bölgeye hareket etti. Çığ bölgesine ulaşılması halinde yapılacak inceleme ve değerlendirme sonrası çığ altında kalan itfaiye erini arama çalışmasına başlanacak. Çaldıran ilçemizde yurda yasa dışı yollardan girdiği ve donarak hayatını kaybettiği ihbarı alınan 13 düzensiz göçmenin bulunduğu bölgede de jandarma hava şartlarının uygun olması halinde arama tarama faaliyeti yapacak. İhtiyaç halinde Van’dan bölgeye takviye kurtarma ekipleri sevk edilecek."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Van Valiliği çığ

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