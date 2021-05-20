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Van'da kaçak avlanan 1 ton 750 kilo inci kefali ele geçirildi

20.05.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Muradiye ilçesinde, yapılan denetimlerde, kaçak avlanan 20 çuval dolusu 1 ton 750 kilo inci kefali ele geçirildi. Balıklar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

Van'da kaçak avlanan 1 ton 750 kilo inci kefali ele geçirildi

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor.

ÇUVALLARA KOYMUŞLAR

Bu kapsamda; Tarım Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam ediyor. Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin Bendimahi Çayı'ndaki Dürükkaş Mahallesi mevkiinde yaptığı denetimlerde kaçak avlanan 20 çuval dolusu 1 ton 750 kilo ölü inci kefali ele geçirildi. Balıklar, ekipler tarafından imha edildi.

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(DHA)

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