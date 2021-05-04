HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van'da kan donduran olay! Sokak ortasında yakılmış ceset bulundu

Van'da kan donduran olay! Sokak ortasında yakılmış ceset bulundu

04.05.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın İpekyolu ilçesinde yakılarak sokağa atılmış bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, PKK şüphesi üzerinde duruluyor.

Van'da kan donduran olay! Sokak ortasında yakılmış ceset bulundu

Olay, İpekyolu ilçesine bağlı Yeni Mahalle Yazıcı Sokak'ta gece meydana geldi. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak işe giden mahalle sakinleri, sokakta yakılmış bir cesetle karşılaştı. Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

OLAYDA PKK ŞÜPHESİ

Henüz kimliği belirlenmeyen erkek cesedi, yapılan incelemenin ardından olay yerine gelen cenaze aracıyla Van Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, duvarda yeni yazılmış PKK yazısı dikkat çekti. Cesedin olay yerinden kaldırılmasının ardından duvara yazılan PKK yazısı ise ekiplerce sildirildi.

00ad72e2-20d7-42d8-8d64-dec488fb4a0f

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERErkekler en çok bu kadınlara hayran kalıyor!Erkekler en çok bu kadınlara hayran kalıyor!
Tarih verdi! Korkutan 'oksijen' açıklamasıTarih verdi! Korkutan 'oksijen' açıklaması
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
pkk Van

En Çok Okunan Haberler

Sevinmek için erken! Bu iki tarihe dikkat

Sevinmek için erken! Bu iki tarihe dikkat

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Alparslan Kuytul gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

İşte bayram sonrası senaryo! Sırayla açılacaklar

İşte bayram sonrası senaryo! Sırayla açılacaklar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bir ilde daha yasak! Tam kapanmada o ürünler satılmayacak

Bir ilde daha yasak! Tam kapanmada o ürünler satılmayacak

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Fenomen olmak için dövmüşler! İzmir'de 'pes' dedirten olay

Fenomen olmak için dövmüşler! İzmir'de 'pes' dedirten olay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.