HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'ten acı haber

Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'ten acı haber

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2020 17:03 | Son Güncelleme

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 2 yaşındaki Melek Memiş, evinin yakınında geçen su kanalı kenarında oynarken kayboldu. Kayıp kızın cansız bedeni köyden 5 kilometre uzakta bulundu.

Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'ten acı haber

Yeşilova Mahallesi'nde 8 çocuk babası Yücel Memiş, 2 yaşındaki kızı Melek'ten haber alamayınca polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve AFAD ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından küçük kızın evin önünden geçen çaya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine İl Emniyet Müdürlüğünden Su Altı Arama Kurtarma ekibi istedi.

a01ab5f82c427aaf6f7865d74c933931

Dün olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

AFAD ekipleri, karadan ve su yüzeyinde arama yaparken dalgıç polisler de çayın zemininde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedenini, köyden 5 km uzakta Erşat Çayı'nda buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
9'uncu katın balkonundan düştü! Durumu ağır9'uncu katın balkonundan düştü! Durumu ağır
Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında söyledi: Yeni yasaklar gelebilir

Canlı yayında söyledi: Yeni yasaklar gelebilir

Ankara Valiliği: 15 gün süreyle kısıtlandı

Ankara Valiliği: 15 gün süreyle kısıtlandı

Şoke eden detaylar! 'Nasıl seviştiğinizi de anlat bari' dedim'

Şoke eden detaylar! 'Nasıl seviştiğinizi de anlat bari' dedim'

Ödemeler 8-10 Temmuz'da yapılacak

Ödemeler 8-10 Temmuz'da yapılacak

'Bu rakamlarla eylülde okulları açmayı unutun'

'Bu rakamlarla eylülde okulları açmayı unutun'

Flaş! 'Firari FETÖ sanığı' çıktı

Flaş! 'Firari FETÖ sanığı' çıktı

İlginizi Çekebilir

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nevşehir'de 2 çocuk annesi 9'uncu katın balkonundan düştü!

9'uncu katın balkonundan düştü! Durumu ağır

Kurtların, tavşan kovalama anı kamerada

Saniye saniye kayda aldılar! Böyle kovalamışlar

Boğulan gencin arkadaşının feryadı yürek dağladı

Boğulan gencin arkadaşının feryadı yürek dağladı

Burası ‘Afrika’nın Savanası’ değil Ordu

Burası ‘Afrika’nın Savanası’ değil Ordu

Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası geliyor

Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası geliyor

Sıcaktan bunalan parka koştu

Serinlemek isteyen soluğu parkta aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.