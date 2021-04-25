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  4. Van'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk ekiplerin çalışması sonucu 6 saat sonra bulundu

Van'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk ekiplerin çalışması sonucu 6 saat sonra bulundu

25.04.2021 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Muradiye ilçesinde sokakta oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Şeyma Nur Güzel, ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulundu.

Van'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk ekiplerin çalışması sonucu 6 saat sonra bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Devetaş Mahallesi'nde ikamet eden Güzel, saat 17.00 sıralarında oyun oynadığı sırada kayboldu.

Kendisinden haber alamayan ailesi durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma İç Güvenlik Timi, güvenlik korucuları, Erciş Jandarma Asayiş Komutanlığından 2 Komando Timi, İz takip köpeği timi, UMKE ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

6 SAAT SONRA BULUNDU

Havadan İnsansız Hava Aracı (İHA) ve drone, karadan da iz takip köpeği ve görevlendirilen personelin çalışması sonucu kayıp çocuk yaklaşık 6 saat sonra bulundu.

YAŞADIĞI BÖLGEDEN 3 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Yaşadığı bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Mikail mezrasında ekiplerce sağ bulunan Şeyma Nur Güzel, ailesine teslim edildi.

Güzel'in yakınları, çocuklarının bulunması için seferber olan ekiplere teşekkür etti. (AA)

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