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Van'da kısıtlamalar sonrasında harita yeşile döndü

14.12.2020 11:30 | Son Güncelleme:
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Van'da kısıtlamalar sonrasında harita yeşile döndü

Sağlık Bakanlığının ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasında Van’daki koronavirüs tablosu yeni kısıtlamalarla birlikte kırmızıdan yeşile döndü.

Bakanlığın riskli bölgelerini gösteren haritasında hasta sayısının ve yayılımın azalması dikkat çekerken, il merkezindeki kırmızı nokta sayısının genel olarak azaldığı görüldü. Koronavirüsün yayılımını ve riskli bölgelerini gösteren uygulamada özellikle merkez Beşyol Meydanı, Cumhuriyet, Maraş ve İkinisan caddelerinde daha önceki döneme göre artan yoğunlukların azaldığı görüldü.

KIRSAL MAHALLELERDE DE ETKİ AZALDI

Salgının sıçradığı kırsal mahallelerde de etkinin azaldığı gözlemlenirken, Edremit ilçesinde bulunan toplu konutlar, merkez İpekyolu ilçesinin İskele ve Sıhke caddelerinde ise kısmen kırmızı alanların arttığı görülüyor. Koronavirüsün en çok düğün ve taziyelerde bulaşmasıyla sık sık gündeme gelen kentte, kısıtlama ve filyasyon ekiplerinin özverili çalışmalarının olumlu etkisini göstermeye başladığı görüldü.

HASTANEDEKİ HASTA SAYISI YÜZDE 50 AZALDI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Van İl Sağlık Müdürlüğü, vaka sayısının kontrol altına alındığını ve hastanedeki hasta sayısının da yüzde 50 azaldığını bildirmişti. Müdürlük, olumlu seyrin devam etmesi için tedbirler kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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