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Van'da korkunç kaza! Otomobille iş makinesi çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 17:53 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde otomobille iş makinesinin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi ise yaralandı.

Van'da korkunç kaza! Otomobille iş makinesi çarpıştı

Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 NL 252 plakalı otomobille bir iş makinesi, Erciş- Ağrı karayolu üzerindeki Kocapınar Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kaza sonrası karayolu savaş alanına dönerken, otomobil içinde bulunan 8 kişi ile iş makinesi operatörü çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılardan ismi öğrenilmeyen biri çocuk 2 kişi hastanede, biri ise hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van Erciş iş makinesi trafik kazası

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