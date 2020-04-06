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Van'da koronavirüs önlemlerini hiçe saydılar

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2020 16:07 | Son Güncelleme

Van'da sosyal mesafe kuralına uyarak evde kalması gereken onlarca kişinin çağrılara aldırış etmeden kentin en işlek caddesinde yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Van’da kentin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet, Maraş ve İskele caddeleri yine en yoğun günlerinden birini yaşadı. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü, Türkiye’de de olağanüstü tedbirlerin alınmasına neden oluyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde çok az sayıda vatandaş sokağa çıkabiliyor. Ancak yapılan çağrılara rağmen Van halkı caddelerde yoğunluk oluşturdu.

CUMHURİYET CADDESİ'NDE İNSAN SELİ

Yoğun caddelerde sosyal mesafeye dikkat edilmesi noktasında çok sayıda polis ekibi görev alıyor. Ekipler, sosyal mesafe kuralına uymayarak yan yana yürüyen vatandaşları ikaz ediyor. Korona virüsü dolayısıyla kentin ara sokakları sessizliğe bürünürken, özellikle en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesi’nde adeta insan seli yaşanıyor.

Konuya ilişkin konuşan esnaf, Vanlıların korona virüsü salgınını ciddiye almadığını belirtti. Vatandaşa hizmet amacıyla iş yerlerini ara ara açtıklarını ifade eden esnaf, salgını yenmek için herkesin ‘evde kal’ çağrılarına uyması gerektiğini kaydetti. (İHA)

Van'da koronavirüs tedbirlerine aldırış etmeden böyle gezdiler

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Anahtar Kelimeler:
Van Cadde SOSYAL MESAFE

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