Van'da koronavirüs vaka sayısı arttı, sebebini Vali açıkladı

Son dakika gelen bilgilere göre; İpekyolu ilçesinin Ortanca Mahallesi, 6 kişinin corona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 5 Mayıs'ta karantinaya alındı. Sağlık ekipleri de mahallede sağlık taraması ve test alma çalışmaları başlattı. Ancak corona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen mahallede, taziye kuruldu. Aile üyeleri ve mahalle muhtarı hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı ve muhtar görevden uzaklaştırıldı.

Taziyeye katılanların yaşadıkları Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahallelerinde de karantina uygulanmaya başlandı. Ortanca Mahallesi'nde her gün artan vaka sayısı 101'e ulaştı. Sağlık ekiplerinin, karantinaya alınan mahallelerdeki sağlık taramaları devam ediyor. Ekipler, salgının daha fazla yayılmaması için ev ev dolaşarak, bütün aile bireylerinden corona virüs testi için örnek alıyor.

Van'daki son bilgileri paylaşan Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, "Pandemi ile ilgili ilk İran'da vaka tespit edilince tüm Türkiye'nin bizimde endişemiz bu hastalığın İran'dan Van'a, Van'dan da Türkiye'ye yayılabileceğiydi. Bu nedenle sınırda alınabilecek tüm önlemleri almaya başladık. Bununla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. Bizim vakaların büyük bir kısmı İstanbul'dan buraya gelen ve ilk vakamızda İstanbul'da bir düğüne giden bir amcamızdı. 7 kişi gitmişlerdi ilk pozitif vaka onlarda çıktı. O amcamızda vefat etti Allah rahmet eylesin" dedi.