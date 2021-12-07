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  4. Van’da kripto para operasyonu! Aylık kazançları dudak uçuklattı

Van’da kripto para operasyonu! Aylık kazançları dudak uçuklattı

07.12.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince bir depoda yapılan aramada, kripto para madenciliğinde kullanıldığı değerlendirilen 47 adet miner cihazı, miner cihazlarına bağlı vaziyette 188 adet işlemci ve miner cihazlarını çalıştırmaya yarayan 206 adet power supply ele geçirildi. Yapılan araştırmada, 47 adet miner cihazından aylık yaklaşık 136 bin 200 TL kazanç elde edildiği tespit edildi.

Van’da kripto para operasyonu! Aylık kazançları dudak uçuklattı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlayan şahıs/şahısların deşifresine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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AYLIK 136 BİN 200 TL KAZANÇ ELDE ETTİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, “İlimiz Tuşba ilçesinde bir depoda yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu ve kripto para madenciliğinde kullanıldığı değerlendirilen 47 adet miner cihazı, miner cihazlarına bağlı vaziyette 188 adet işlemci, miner cihazlarını çalıştırmaya yarayan 206 adet power supply, veri alışverişini sağlayan 1 adet modem, 1 adet smart swich, 1 adet ethernet swich ele geçirilmiştir. Yapılan araştırmada, 47 adet miner cihazından aylık yaklaşık 136 bin 200 TL kazanç elde edildiği, depoda kullanılan elektriğin usulüne uygun olarak kullanılmadığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van Kripto para
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yakalanmasalardi elektriği de bedavaya getirirlerdi
iyide kardeşim bu suç değil ki kripto para suç olduğu nerede yazıyor? neye dayanarak milletin kartlarını topluyorsunuz anlamış değilim! millet bu şekilde ülkeye dolar sokuyor.
Eeee bunun neyi yanlış. Hangi kanuna aykırı. Birisi bunu açıklayabilir mi? Kripto para madenciliği yapmak hangi kanunla yasaklanmış? Depoda kullanılan kaçak elektrik için ceza yazabilirsin. Ama sanki kripto para üretmek kanunen yasakmış gibi söyleniyor. Dünyadaki hiç bir kanunda bunu üretmenin yasak olduğu yazmıyor. Hatta keşke bitcoin madenciliği yapılsa da ülkemizde, buraya para girse. Keşke devlet yapsa da düşükten bitcoin alsa, madencilik yapsa da şu ekonomik krizden kurtulsak. Tabi bunu anlayacak insan sayısı ülkemizde %1 i geçmez de neyse

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