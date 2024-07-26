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  4. Van'da Kürtçe trafik uyarılarının üzerine Türkçe yazılar yazıldı: "Yasal süreç başlatılacak"

Van'da Kürtçe trafik uyarılarının üzerine Türkçe yazılar yazıldı: "Yasal süreç başlatılacak"

26.07.2024 13:05
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Van'da bir süre önce Büyükşehir Belediyesi tarafından yaya geçitlerine hem Türkçe hem Kürtçe trafik uyarıları yazıldı. Dün gece ise Kürtçe yazıların üzerine "Türkiye Türk'tür, Türk kalacak" yazıları yazıldı ancak bu yazıları kim ya da kimlerin yazdığı bilinmiyor. Belediyeden olayla ilgili açıklama geldi, sorumlular hakkında yasal süreç başlatılacağı belirtildi.

Van'da Kürtçe trafik uyarılarının üzerine Türkçe yazılar yazıldı: "Yasal süreç başlatılacak"

Merkez İpekyolu ilçesindeki yaya geçitlerinde, bir süre önce Türkçe'nin yanı sıra, Kürtçe olarak da uyarı yazıları yazıldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok caddesinde yaya geçitlerine Türkçe ‘Önce yaya’ anlamına gelen Kürtçe uyarı yazıları yazıldı.

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DÜN GECE ÜZERLERİNE TÜRKÇE YAZILDI

Kürtçe uyarı yazılarının üzerine dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 'Türkiye Türk’tür, Türk kalacak' yazıları yazıldı.

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VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: BU SALDIRIYI KINIYORUZ

Konuya ilişkin Van Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama yapıldı. Yasal süreç başlatılacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Van Büyükşehir Belediyesi olarak, kentimizin kozmopolit yapısını göz önünde bulundurarak, çalışmalarımızı bu yönlü geliştirme amacı içerisindeyiz. Bu kapsamda çok dilli belediyecilik faaliyetlerimizin bir parçası olan şehir içi yollarda uyarı levhalarına Türkçenin yanında Kürtçe de eklenmiştir. Bu çalışmamız halkın da büyük takdirini toplamıştır. Ancak, ülkenin ve kentimizin zengin kültürünü hazmedemeyen ırkçı kesimler tarafından bu uyarı levhalarına çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir.

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Öncelikle bu saldırıyı kınıyoruz. Kent halkının büyük bir bölümünün kullandığı dil olan Kürtçeye yönelik böylesi bir saldırı kabul edilemez. Ayrıca bu tarz saldırılar bizim çok dilli faaliyetlerimizi engelleyemeyecektir.”

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Van yaya geçidi Kürtçe türkçe
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