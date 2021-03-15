Van'da mesire alanındaki ağaçlar kesilip göle atıldı

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Su İşleri Dinlenme Tesisleri yanındaki mesire alanına gece saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kestikleri ağaçları Van Gölü'ne attı.

GÖRENLER YETKİLİLERE BİLDİRDİ

Ağaçların kesilmiş olduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi. İncelemenin ardından zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Belediye Başkanı İsmail Say, yaptığı açıklamada, bazı doğa düşmanlarının kente güzellik katan ağaçlara zarar verdiğini söyledi.

Faillerin yakalanması için gerekenlerin yapılacağını belirten Say, şunları kaydetti:

"Neyin kini, neyin nefreti bu, anlamadım. Siz bozdukça biz güzelleştireceğiz, siz kırdıkça biz tamir edeceğiz. Bu çirkin eylemi gerçekleştiren kirli zihniyetli kişi veya kişileri şiddetle kınıyorum. Bu işin takipçisi olacağım. Ağaca zarar vermenin herhangi bir açıklaması olamaz. Ağaç hepimizin malı, soluduğumuz oksijenin kaynağıdır. Yeşil alanların kalması için siz bir yandan çaba harcarken bir kısım doğa düşmanları da bunu yok etmek için elinden geleni yapıyor.