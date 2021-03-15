HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Van'da mesire alanındaki ağaçlar kesilip göle atıldı

Van'da mesire alanındaki ağaçlar kesilip göle atıldı

15.03.2021 19:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Van'da mesire alanındaki ağaçlar kesilip göle atıldı

Van'ın Edremit ilçesinde belediyeye ait mesire alanındaki ağaçlar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Su İşleri Dinlenme Tesisleri yanındaki mesire alanına gece saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kestikleri ağaçları Van Gölü'ne attı.

GÖRENLER YETKİLİLERE BİLDİRDİ

Ağaçların kesilmiş olduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi. İncelemenin ardından zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Belediye Başkanı İsmail Say, yaptığı açıklamada, bazı doğa düşmanlarının kente güzellik katan ağaçlara zarar verdiğini söyledi.

Faillerin yakalanması için gerekenlerin yapılacağını belirten Say, şunları kaydetti:

"Neyin kini, neyin nefreti bu, anlamadım. Siz bozdukça biz güzelleştireceğiz, siz kırdıkça biz tamir edeceğiz. Bu çirkin eylemi gerçekleştiren kirli zihniyetli kişi veya kişileri şiddetle kınıyorum. Bu işin takipçisi olacağım. Ağaca zarar vermenin herhangi bir açıklaması olamaz. Ağaç hepimizin malı, soluduğumuz oksijenin kaynağıdır. Yeşil alanların kalması için siz bir yandan çaba harcarken bir kısım doğa düşmanları da bunu yok etmek için elinden geleni yapıyor.

Hangi mantığa sığar bu? Bir ağaç kolay yetişmiyor. Ağaçları keserken hiç mi vicdanınız sızlamadı?"

9050d4156c541fddce9e70f563570892

d4c38a5ce0b3800d61b939cc3d56ff18

(AA) (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler
O görüntüler olay olmuştu! Zarap'ın tutukluluğuna itiraz edildiO görüntüler olay olmuştu! Zarap'ın tutukluluğuna itiraz edildi
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Baraj altında kaldılar

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Baraj altında kaldılar

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

Engelli kız yaptıkları mide bulandırdı! Anne, baba, 2 amca...

Engelli kız yaptıkları mide bulandırdı! Anne, baba, 2 amca...

Erdoğan'dan sert sözler: Korkaksın, bitiksin

Erdoğan'dan sert sözler: Korkaksın, bitiksin

Ali Babacan'dan gündem yaratacak 'Abdullah Gül' açıklaması

Ali Babacan'dan gündem yaratacak 'Abdullah Gül' açıklaması

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Taksim'deki çarşaf tartışması sosyal medyanın gündeminde

Taksim'deki çarşaf tartışması sosyal medyanın gündeminde

Bursa'da radyo programcısı Hazım Özsu dinleyicisi tarafından öldürüldü

Kan donduran cinayet! Radyocu dinleyicisi tarafından öldürüldü

Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da doğal gaz patlaması

Gaziosmanpaşa'da korkutan patlama

5 yaşındaki kızının önünde eski eşini döven İbrahim Zarap'ın tutukluluğuna itiraz edildi

O görüntüler olay olmuştu! Zarap'ın tutukluluğuna itiraz edildi

Ordu'da akaryakıt istasyonundaki yangın paniğe yol açtı

Faciaya ramak kala: Akaryakıt istasyonunda yangın

Sağlığı tehdit eden diyet uyarısı! Hepsi çok popüler ama...

Hepsi çok popüler ama... Kilo verirken sağlığınızdan olmayın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.