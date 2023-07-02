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Van'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 19 kişi yaralandı

02.07.2023 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Erciş ilçesinde minibüsün, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi yaralandı.

Van'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 19 kişi yaralandı

Van'ın Erciş ilçesinde, minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.

Van-Erciş kara yolu balık bendi mesire alanı yakınlarında, İ.A'nın kontrolündeki minibüs ile yoldan dönmeye çalışan O.E. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine, kaza yerine jandarma, polis, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki araçtaki 19 kişi, ambulansla Van ve Erciş'teki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)

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trafik kazası Van

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