Van'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 19 kişi yaralandı

Van'ın Erciş ilçesinde, minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.
Van-Erciş kara yolu balık bendi mesire alanı yakınlarında, İ.A'nın kontrolündeki minibüs ile yoldan dönmeye çalışan O.E. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine, kaza yerine jandarma, polis, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan iki araçtaki 19 kişi, ambulansla Van ve Erciş'teki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)