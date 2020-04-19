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  4. Van'da muhtar gizlemişti! Vaka sayısı artınca Bakanlık özel çalışma alanı ilan etti

Van'da muhtar gizlemişti! Vaka sayısı artınca Bakanlık özel çalışma alanı ilan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 14:31 | Son Güncelleme

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'nde koronavirüs vakalarını gizlediği için muhtar Mikail Duman görevden alınırken, yeni çalışmalarda 22 olan Covid-19 pozitif sayısının 44'e çıktığı belirtildi. Mahalle, Sağlık Bakanlığı'nca özel çalışma alanı ilan edildi.

Van'da muhtar gizlemişti! Vaka sayısı artınca Bakanlık özel çalışma alanı ilan etti

Başkale ilçesine bağlı 90 hane ve 900 nüfuslu Örmetaş Mahallesi, İstanbul'dan gelen bir kişide koronavirüs görülmesi üzerine 7 Nisan günü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karantina süreci devam ederken, sağlık ekipleri mahallede geniş çaplı tarama başlattı. Ancak mahalleye İstanbul'dan gelen başka vatandaşların da olduğu, bu vatandaşlarla ilgili muhtar Mikail Duman'ın karantinanın kaldırılması için yetkililere bilgi vermediği belirlendi. Bu bilgi üzerine harekete geçildi. Yapılan çalışmalar ile İstanbul'dan gelenler, sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerince tespit edildi. Yapılan testler sonucunda daha önce 22 olan koronacirüs vaka sayısı yapılan son çalışmayla 44'e yükseldi.

Van Valiliği, konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul’dan 7 Nisan 2020’de Van’a gelen ve ikamet ettiği Başkale İlçesi Örmetaş Mahallesi’ne giden 1 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, mahalle hıfzıssıhha kurulu tarafından karantinaya alınmıştı. Ancak İstanbul’dan gelen başka şahısların da olduğu ve mahalle muhtarı Mikail Duman tarafından gizlendiği belirlenince mahallede çalışmalar yoğunlaştırıldı. Önceki gün yapılan testler sonrası vaka sayısı toplamda 23 olunca mahalle özel çalışma alanı haline getirildi.Özel sağlık ekipleri mobil araçlar ve çadırlar kurarak 90 hane 900 nüfuslu mahallenin tamamında yeniden tarama çalışması başlattı. Dün 200 kişiye yapılan koronavirüs testlerinde 21 kişinin daha sonuçları pozitif çıktı. Son vakalar ile birlikte mahalledeki koronavirüs vaka sayı 44’e yükseldi" denildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, dün gazetecilere yaptığı açıklamada mahallenin Sağlık Bakanlığınca, özel çalışma alanı ilan edildiğini söyledi.

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Van muhtar vaka sayısı koronavirüs

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