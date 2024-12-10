Van'da ortalık savaş alanına döndü! Araçlar birbirine çarparak durabildi: Çok sayıda yaralı var

Van-Erciş kara yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çok sayıda yaralı olduğu belirtilen kazada olay yerine ekipler sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Havanın sisli ve yolun kaygan olmasından dolayı meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralılar olduğu bildirildi. Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.