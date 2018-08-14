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Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.08.2018 14:48 | Son Güncelleme

Van Kalesi civarında araştırma yapan arkeologlar, müthiş bir keşfe imza attı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları sırasında bakın neye rastlandı.

Van'da müthiş keşif

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Tarihi Van Kalesi civarında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında kazı çalışmalarında Urartuların ayak izine rastlandı.
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İlk defa karşılaştıkları bu durumun kendilerini çok heyecanlandırdığını ve sevindirdini belirten Dr. Genç, Urartulara ait olduğu düşünülen ayak izinin tespitinin ardından restoratörler tarafından çeşitli işlemlerden geçirildiğini belirtti.
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Urartu Krallığı’nın başkenti Tuşpa'nın merkezi olan Van Kalesi, yaklaşık 3 bin yıldır bütün görkemiyle ayakta kalmaya devam ederken, etrafındaki tarih de araştırılıyor.
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Van Kalesi civarında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında sürdürülen kazı çalışmaları, bu yıl da başladı.
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Türkiye'nin birçok üniversitesinden, alanında uzman kişilerce yapılan eski Van şehri, kalesi ve höyüğü kazı çalışmalarında bu yıl bilim insanlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
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Kazı başkan yardımcılığını yürüten Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji bölümünden Öğretim Üyesi Dr. Bülent Genç, İstanbul Üniversitesi ile birlikte yürüttükleri kazı çalışmalarında Urartulara ait olduğu düşünülen yeni bir bulguyla karşılaştıklarını söyledi.
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Nereye gittiği belli oldumu? İzini sürseydiniz.
Van muhteşem bir yer
Urartu kralına ait.Kral duruken halkın mı ayak izi sergilenecek
Ayak yön gösteriyor
şimdi ben gitsem önemli bir mekanın yakınlarında ayak izimi sağlam bir şekilde bıraksam. 3-5 bin yıl sonra 20-30 tane heyecanlı üniversite öğrencisi ve fötürlü kazı profösörü bu izi bulsa sevinse ayak izimle incelemeler yapsa ne şahane olur. belki urartulardan benim gibi bir şizofren yüzyıllar önce aynı şeyi düşünmüştü :)))
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