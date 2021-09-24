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  4. Van’da otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Van’da otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

24.09.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüs şoförü Mehmet Salih Avar, kalp krizi geçirerek fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı.

Van Büyükşehir Belediyesine ait 121 numaralı Edremit - TOKİ otobüsünde seyahat eden Fahrettin Adıyan adlı yolcu aniden fenalaştı. Yolcunun fenalaştığını gören otobüs şoförü Mehmet Salih Avar, otobüsü durdurup Adıyan'ın yanına giderek ilk müdahalede bulunup kalp masajı yaptı. Yolcunun durumunun kötüye gitmesi üzerine tekrar direksiyon başına geçen şoför, güzergâhından çıkarak hastanenin yolunu tuttu. İçindeki yolcularla birlikte hızla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden kahraman şoför, hastayı kısa sürede sağlık görevlilerine teslim ederek hayati bir müdahalede bulundu. Bir süre hastane önünde bekleyen şoför, hastanın durumunun iyiye gitmesi üzerine buradan ayrıldı.

Şoförün bu davranışı hem diğer yolculardan hem de hastanede bulunan vatandaşlardan büyük takdir topladı.

"HASTA ÜZERİME YIĞILDI"

Yaşananları insanlık namına yaptığını belirten otobüs şoförü Mehmet Salih Avar, belediye şoförleri olarak bu tür olaylara karşı eğitim aldıklarını belirterek, “TOKİ istikametine giderken arabada fenalaşan bir hasta olduğunu fark ettim. Yanında oturan eşine neyi olduğunu söyledim. Eşi bana kocasının kalp hastası olduğunu söyledi. O anda hasta üzerime yığıldı. Ben hastaya ilk müdahale olarak kalp masajı yaptım. Sonra arabada sağlıkçıların olduğunu fark ettim. Hemşire hemen geldi ve ‘ben sağlıkçıyım’ deyince hastayı ona bıraktım. Kendisinden rica ettim, siz hasta ile ilgilenin bende hastaneye götüreyim dedim. Hastayı hastaneye götürdük, durumu da baya kötüydü. Sağlıkçı arkadaşlar geldiler hemen ilgilendiler. O an diğer yolcuların tepkileri çok iyiydi. Sonra hastanın durumu iyi olduğunu öğrenince çok mutlu oldum” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Van
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