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Van'da PKK operasyonu! Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 11:00 | Son Güncelleme

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 terörist ölü olarak, 1 terörist de sağ olarak silahları ile birlikte yakalandı. Sağ olarak yakalanan teröristin mağaradan çıkarak teslim olduğu anlar ortaya çıktı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Eylül 2019 tarihinde, Gürpınar ilçesine bağlı Aşağıbeşparmak Mahallesi kırsalında 2 BTÖ mensubunun bulunduğu duyumunun alınması üzerine, söz konusu bölgeye operasyon yapılmıştır. Yapılan operasyon neticesinde, 2 BTÖ mensubundan 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak silah ve teçhizatları ile birlikte ele geçirilirken, 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin operasyon düzenlendiği bölgede teröristlere ait olduğu tespit edilen sığınakta yapılan aramada, 4 adet el bombası, 10 adet M16 şarjörü, 1 adet kamuflajlı tulum, 1 adet not defteri, 2 adet sırt çantası, 2 adet şemsiye, 2 adet BTÖ kıyafeti, 1 adet askeri yağmurluk, 3 adet battaniye, 2 adet kütüklük, 2 adet baston, 1 kilo çay, 3 kilo peynir, 1 kilo sucuk, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet diş macunu ve fırçası, 1 adet çaydanlık ele geçirilerek, sığınak imha edildi" denildi.


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Anahtar Kelimeler:
terör Van PKK operasyon

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu habere de malum tayfa kesinlikle o teröristi orya akp ve askerler birlikte koydular şimdi de yakaladık diye halkı kandırıyorlar diyen olacaktır olsun onlarda olsun ki bu hainler bitince sıra onlara da GELSİNNN
hocalar. fetva verdi sağ almayın bunları. bu itlerin katli vaciptir. diye. vurun gitsin aslanlar memleketin ekmeğini yedirmeyin bu soysuzlara
Ekrem'in "Çizgisini Beğeniyorum" dediği Selo'nun Gurur Duyuyoruz dediği "gençler " bunlar.. Bir Eline Atatürk resmi aldığında; diğer elinede PKK paçavrası alabileceğini Sanma Ekrem! Bir yanda "Atatürkcüyüz" deyip diğer yandan Terör Destekçilerine Selam götüremezsin. Bir yanda Terör Destekçilerine Methiyeler dizip, diğer köşede "Atatürk Kalbimizde deyip Sıyırırım" sanma
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