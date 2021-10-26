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Van'da polis helikopteri yeni doğan bebek için havalandı

26.10.2021 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Başkale ilçesinde yeni dünyaya gelen ve solunum yetmezliği çeken bebek, polis helikopteriyle il merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

Van'da polis helikopteri yeni doğan bebek için havalandı

İlçede yaşayan Bişenk Öztunç, akşam saatlerinde Başkale Devlet Hastanesinde bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

Kalbi duran ve solunum yetmezliği tespit edilen bebeğin, il merkezine sevkine karar verildi.

Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Merkezi görevlilerinin sevk için helikopter talep etmesi üzerine, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın talimatıyla Havacılık Şube Müdürlüğü pistinden polis helikopteri havalandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hastaneden alınarak helikopterle söz konusu piste getirilen bebek, burada hazır bekletilen ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

Bebeğin tedavi altına alındığı öğrenildi. (AA)

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polis Van
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