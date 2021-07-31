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Van'da sel 6 evi yıktı! Bir kadın selden kurtarıldı

31.07.2021 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Başkale ilçesinde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle 6 ev yıkıldı. Sele kapılan bir kadın akrabalarının yardımı sayesinde kurtuldu.

Van'da sel 6 evi yıktı! Bir kadın selden kurtarıldı

Van’ın Başkale ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle meydana gelen sele kapılarak son anda kurtarılan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı.

6 EV YIKILDI

Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi’nde öğle saatlerinden sonra bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın sele dönüşmesi sonucu sulara kapılan boş bir minibüs ağaçlara takılarak dururken, 6 ev ise yıkıldı.

"HİÇBİR ŞEYİMİZ KALMADI"

Sel sularına kapılan ve vatandaşlar tarafından son anda yarı baygın şekilde kurtarılan Kader Yurtseven (22) ise yaşadığı dehşeti anlattı. Nefes almakta zorlanan ve uzun süre sonra kendisine gelen Yurtseven, evin en büyüğü olduğunu ve hayvanları almaya giderken sele kapıldığını ve hiçbir şeylerinin kalmadığını söyledi.

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Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ve beraberindeki yetkililer de selin ardından hemen bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Mahalle halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Solak, yaraların sarılması için devlet olarak gerekeni yapacaklarını söyledi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Esenyamaç Mahallesi’nde 5 ve bağlı Onikidere mezrasında ise bir evin yıkıldığı sel felaketinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma da yaşanmadı. Evleri yıkılanların geçici olarak yurtlara yerleştirileceği belirtilirken, AFAD, UMKE, jandarma, belediye ve kaymakamlık görevlileri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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VALİLİKTEN VATANDAŞLARA UYARI

Van Valiliği ise yaşanan sel felaketinin ardından bir açıklama yaparak, özellikle dere yataklarının bulunduğu bölgelerde vatandaşların hayvan otlatmamalarını istedi. Açıklamada, “28 Temmuz Çarşamba gününden bu yana Başkale ilçemizde meydana gelen sağanak yağış ve sel felaketi bugün (31 Temmuz Cumartesi) etkisini artırarak Esenyamaç Mahallesi ile Onikidere mezrasında bazı evlerde maddi hasara yol açmıştır. Yaşanan sel felaketinde herhangi bir can kaybı olmazken, sel sularına kapılan bir kadın vatandaşımız kurtarılmış ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bölgede Karayolları Bölge Müdürlüğü, AFAD, UMKE, DSİ ve Van Büyükşehir Belediyesi ile Başkale Belediyesine ait ekipler koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Özellikle dere yataklarının bulunduğu bölgelerde vatandaşlarımızın hayvan otlatmamaları istirhamımızdır. Sel felaketinin yaşandığı bölgede hasar tespiti yapan ekiplerimiz gerekli hassasiyeti göstererek çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Bölgede yaşanan sel felaketinin ardından mahallelerimizde hayatın normale dönmesi için ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam etmektedir” denildi. (İHA)

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