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Van'da tedirgin eden gelişme! Tek tek ölüyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 13:53 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde kuş ölümlerinin ardından şimdi de kümes hayvanlarında ölümler başladı.

İlçeye bağlı Gölağzı Mahallesi’nde hindi çiftliği işleten Metin Altaş isimli genç üretici, son 10 gün içinde 300 adet hindisinin telef olduğunu söyledi.Yetkilerden acil yardım talep eden Altaş, 750 adet hindiden 450 adet kaldığını ve günlük kaybının ise ortalama 30 civarında olduğunu belirtti.

Kapalı ortamda tuttuğu hindileri iki aylık bir süredir dışarıda beslediğini, gerekli aşı ve vitaminleri vermesine rağmen hayvanlarda ani gelişen toplu ölümlerin kendisini son derece tedirgin ettiğini ifade eden Altaş, “Yaklaşık 8 aydır çiftliğimde anaç hindi ve palaz yetiştiriyorum. Hayvanlara gerekli aşı ve vitaminlerini vermeme rağmen yaklaşık 10 günlük süre içinde belirlenemeyen bir nedenle toplu ölümler meydana geldi. Önce komşulardaki tavuk, horoz, kaz ve ördek gibi kanatlılarda ölümler başladı. Ardından bana ait olan hindilere bulaştı. Hayvanlarda ishal, ağızdan salya akması ve iştahsızlık söz konusu. Günlük ortalama 30 civarında hindi telef olmaktadır. 750 adet hindiden şu ana kadar kaybım 300 civarında. 45 bin TL zararım mevcut. Yetkilerden bu salgın hastalığa çare bulmalarını acilen talep ediyorum’’ dedi.

Toplu hindi ölümlerinin yaşandığı çiftliğe giden Erciş Orman ve Tarım Müdürlüğü veteriner hekimleri ise, telef olan hindilerden gerekli dışkı ve salya örnekleri alarak Elazığ Hayvan Salgın Hastalıkları Araştırma Merkezine gönderdiler. Salgın hastalığın türünün yapılacak laboratuvar tetkiklerinin ardından belirleneceği kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van hindi erciç kümes hayvanları

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