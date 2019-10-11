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Van'da terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 09:03 | Son Güncelleme

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda, 8 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede yapılan arazi arama-arama faaliyetinde tespit edilen PKK'lıların kullandığı 5 sığınakta ise el yapımı patlayıcı düzeneği (EYP), patlayıcı, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler imha edildi.

Van'da terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'nın Gürpınar ilçesine bağlı Bükeş Mahallesi Övüncük ile Tüzek mezraları kırsalında düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, 8 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Van İl J.K.lığınca; PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; İçişleri Bakanlığınca atanan kayyumları ve sınır ötesi operasyonları protesto etmek maksadıyla, HDP Gürpınar İlçe teşkilatında bulunan bazı şahısların bölgede faaliyetleri olduğu ve muhtemelen Gürpınar kırsalında faaliyet gösteren BTÖ mensuplarıyla irtibat kuracakları duyumuna istinaden, 09 Ekim 2019 günü Van, Gürpınar İlçesi, Bükeç Mahallesi, Övüncük Mezrası kırsalında icra edilen 'Kıran-Şehit GK Şemsettin Avcı' operasyonu kapsamında; PKK/KCK terör örgütüne ait (6) BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Van İli, Gürpınar İlçesi, Tüzek Mahallesi kırsalında, 10 Ekim 2019 günü icra edilen 'Kıran-Şehit GK İkram Sabay' operasyonu kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütüne ait (2) BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon bölgelerinde yapılan arazi aramasında tespit edilen 5 sığınak, çok sayıda EYP düzeneği, patlayıcı madde ve yaşam malzemesi yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van terör PKK operasyon

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kara kafaları bitiriyorlar . türklerin sabrıda bitmişti . vur mehmetçik vurrr
MOSSAD ÖRGÜTÜ TÜRKİYEDE FETOYUDA BESLEDİ BÜYÜTTÜ,,,PKK ÖRGÜTÜNÜDE BASLEDİ BÜYÜTTÜÜÜ...KULLANIM SÜRELERİ DOLDU ŞİMDİ İMHA EDİYOR....ETTİRİYOR....NOKTA.SADDAMI ABD KULLANDI KULLANDI EN SONUNDA SADDAMLA BERAĞBER 5 MİLYON IRAKLININ KANINA GİREREK SADDAMI ASTIRDI KENDİ HALKINA...ŞİMDİ AYNI OYUN TÜRKİYE ÜZERİNE OYNANIYOR..ERDOĞAN HENÜZ UYANMADI DAHA...TÜRKİYE TÜM NATO ÜSLERİNİ HEMEN SÖKÜP ATMALI TOPRAKLARINDAN.İNGİLTERENİN BOYUNUDURUĞUNDAN HEMEN KURTULMALI YOKSA SONUÇ SADDAM GİBİ OLACAK NOKTA...
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