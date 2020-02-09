Van'da yarın (10 Şubat Pazartesi) okullar tatil mi? Van Valiliği açıkladı

'Van'da okullar yarın (10 Şubat Pazartesi) tatil mi?' sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyordu. Van Valiliği, merak edilen sorunun yanıtını yaptığı açıklamayla verdi.

VAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle 10.02.2020 Pazartesi günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir” denildi.

Kaynak: İHA

