HABER

Van'da yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 13:50 | Son Güncelleme

Van'ın Muradiye ilçesindeki derede, erkek bebek cesedi bulundu. Yeni doğmuş bebeğin cesedinin, yurda yasadışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlere ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Van'da yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Muradiye ilçesinde bir çoban, Karasu Çayı üzerinde brandaya sarıl bebek cesedi görünce, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekibi, suya batmaması için sineklik üzerine konulmuş ve brandaya sarılı erkek bebek cesedini alarak otopsi yapılmak üzere hastaneye götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yeni doğmuş bebeğin cesedinin, yurda yasadışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlere ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. (DHA)

PARTNERHerkesi kandırmış! Fotoğrafın orijinalini görenler...Herkesi kandırmış! Fotoğrafın orijinalini görenler...
Af teklifiyle ilgili yeni gelişme! MHP'den Alaattin Çakıcı yanıtıAf teklifiyle ilgili yeni gelişme! MHP'den Alaattin Çakıcı yanıtı
BM'den İdlib'e 20 TIR insani yardımBM'den İdlib'e 20 TIR insani yardım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Van bebdek cesedi

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

Yeliz Yeşilmen: Ben de yapacaktım, eşim 'Gebertirim seni' dedi!

Yeliz Yeşilmen: Ben de yapacaktım, eşim 'Gebertirim seni' dedi!

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırıkkale'de rehine krizi!

Kırıkkale'de rehine krizi!

İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın mesajı Boşnakları yine çok kızdırdı: Bu şahsiyeti ekranlarda görmek istemiyoruz

Rasim Ozan Kütahyalı'nın mesajı Boşnakları yine çok kızdırdı: Bu şahsiyeti ekranlarda görmek istemiyoruz

Ayhan Sicimoğlu son televizyonda hangi tür programlar yapıyor? (Hadi İpucu 24 Eylül 20.30)

Ayhan Sicimoğlu son televizyonda hangi tür programlar yapıyor? (Hadi İpucu 24 Eylül 20.30)

İstanbul'da dehşet anları! Gasp ettiği taksiyle araçlara çarptı, polisle çatıştı

İstanbul'da dehşet anları! Gasp ettiği taksiyle araçlara çarptı, polisle çatıştı

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.