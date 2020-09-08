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Van'da 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu' başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 09:31 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik 1040 personelin katılımıyla 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Van'da 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu' başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1040 personel görev alıyor.

'BUGÜNE KADAR 46 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Öte yandan yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Operasyonları' kapsamında bugüne kadar toplam 46 teröristin etkisiz hale getirildiği, 23 işbirlikçinin yakalandığı, 90 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği belirtildi. Çok sayıda silah ve mühimmat ile gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği operasyonların halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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