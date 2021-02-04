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Van'da yürek burkan olay: Köpek, donarak ölen yavrularının başından 5 gündür ayrılmıyor

04.02.2021 08:12 | Son Güncelleme:
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Van'da yürek burkan olay: Köpek, donarak ölen yavrularının başından 5 gündür ayrılmıyor

Van'da köpeğin, eksi 20 derecede donan 2 yavrusunun başında, kar altında 5 gündür beklemesi, görenleri duygulandırdı. Telef olan yavrularını yalayıp, koklayan köpek, bölgeden bir an ayrılmadı. Mahalleliden Seyfullah Kasımoğlu, sokak köpeğini gördükçe üzüldüklerini ve yiyecek bıraktıklarını söyledi.

Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi'nde, sokak köpeğinin yavrusu, donma sonucu öldü. Köpek, saatlerce yavrusunun başında bekledi. Eksi 20 derecede köpek, zaman zaman yavrusunu yaladı, kokladı ve yanında yattı. Yavrusunun başından bir an ayrılmayan köpek için mahalleliden bazıları yiyecek bıraktı. Sokak köpeği, 2 gün sonra yine donan diğer yavrusunun ölüsünü de aynı yere getirip, başında bekledi. Telef olan yavrularının başında 5 gündür bekleyen köpeği görenler, duygulandı.

Mahalleliden Seyfullah Kasımoğlu, köpeğin 2 gün arayla donan 2 yavrusunun başında 5 gündür beklediğini belirterek, "Yol ortasında yavru köpek olduğunu gördüm. Biraz yaklaştığımda öldüğünü fark ettim. Çok kötü oldum, çok üzüldüm. Anne köpek yavrusunun başında öylece bekliyordu. Köpeği merak ettiğim için birkaç saat sonra evden gelip görmek istedim ama yerinde değildi. Anne köpek, eksi 20 derece soğukta donan başka yavrusunu daha getirip, diğer yavrunun yanına bırakmış. Şu an ölen yavru köpek sayısı 2’ye yükseldi. Anne köpeğin 2 yavrusunun başında beklemesi 5’inci güne girdi. Saniye bile yavrularının başından ayrılmıyor. Biz de köpeğe yiyecek bırakıyoruz. Çok zor bir durum bu, herkesi duygulandırdı" diye konuştu.

(DHA)

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