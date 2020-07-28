HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van'da zabıta ekiplerine saldırı! Yaralılar var

Van'da zabıta ekiplerine saldırı! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 20:08 | Son Güncelleme

Van'da Kurban Bayramı öncesi denetim yapan ekiplere seyyar satıcıların saldırısı sonucu biri ağır 3 zabıta görevlisi yaralandı.

Van'da zabıta ekiplerine saldırı! Yaralılar var

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi İpekyolu ilçesinde iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürdü.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde denetim yapan ekipler, seyyar satıcılar ile caddede semaver yakanların saldırısına uğradı.

Olayda yaralanan biri ağır 3 zabıta personeli hastaneye kaldırıldı, polis ekipleri caddede güvenlik önlemi.

Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiğini, halkın sağlığını hiçe sayanlara müsaade etmeyeceklerini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şeyma tatilde! Şeyma tatilde!
Mahalleli sokağa döküldü! Tüm bina alevler içinde kaldıMahalleli sokağa döküldü! Tüm bina alevler içinde kaldı
Migros kurbanlık fiyatları 2020 ne kadar?Migros kurbanlık fiyatları 2020 ne kadar?

En Çok Okunan Haberler

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca kendini kesti

İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca kendini kesti

İç çamaşırlı fotoğraf paylaşmıştı! Murat Ceylan'dan olay yorum

İç çamaşırlı fotoğraf paylaşmıştı! Murat Ceylan'dan olay yorum

Usta oyuncunun oğluyla yakalanınca...

Usta oyuncunun oğluyla yakalanınca...

AK Parti Milletvekili Dağ’ın metrodaki fotoğrafları olay oldu

AK Parti Milletvekili Dağ’ın metrodaki fotoğrafları olay oldu

AK Partili vekil koronavirüse yakalandı

AK Partili vekil koronavirüse yakalandı

İlginizi Çekebilir

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Diğer Haberler
YKS'de sınavdan erken çıkarılan 12 öğrencinin mağduriyeti giderildi

YKS sınavından erken çıkarılmışlardı! 12 öğrenci için karar verildi

Antalya'da büyük yangın! Beyaz eşya deposu alev alev yandı

Mahalleli sokağa döküldü! Tüm bina alevler içinde kaldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: 10 gözaltı

Belediyede usulsüzlük operasyonu! Gözaltılar var

Sultangazi’de feci kaza: Takla atan aracın içinden fırladı

Feci kaza: Takla atan aracın içinden fırladı

Amasya’da korkutan orman yangını

Amasya’da korkutan orman yangını

Yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, 800 metrede gitar çaldı

Yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, 800 metrede gitar çaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.