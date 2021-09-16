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Van’daki balık ölümlerinin nedeni belli oldu! Tarihinde hiç olmadığı kadar...

16.09.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Erciş ilçesinde Koçköprü baraj gölündeki balık ölümlerinin nedeninin ötrofikasyon (büyük su kitlelerinde gerçekleşen plankton ve alg artışı) olduğunu söyledi. ''Göl tamamen neredeyse koyu yeşil bir hale dönmüş, suyu oldukça bulanık'' diyen Akkuş, ''Belki de tarihinde hiç olmadığı kadar baraj göllerindeki su seviyesi alçaldı'' ifadelerini kullandı.

Van’daki balık ölümlerinin nedeni belli oldu! Tarihinde hiç olmadığı kadar...

Koçköprü ve Sarımehmet baraj göllerinde balık ölümleri devam ediyor. Bunun üzerine Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, bölgeye giderek balık ölümlerini araştırdı. Akkuş, balık ölümlerinin ötrofikasyona bağlı göl gibi herhangi bir büyük su ekosisteminde, başta karalardan gelenler olmak üzere, çeşitli nedenlerle besin maddelerinin büyük oranda artması sonucu, plankton ve alg varlığının aşırı şekilde çoğalmasından dolayı meydana geldiğini söyledi.

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Son günlerde Van Gölü havzasından kuraklık ve baraj göllerinden balık ölümü haberleri gelmeye başladığının altını çizen Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “İçerisinde bulunduğumuz Eylül ayı itibari ile beraber bu bölgede özellikle çok ciddi ötrofikasyon hadisesinin olduğunu görüyoruz. Yani suya azot fosfat girdisi ile beraber buradaki mikro algler, ipliksi algler çoğalaraktan buradaki balıkların solungaçları çıkıyor ve burada balık ölümleri gerçekleşiyor. Şu anda bulunmuş olduğumuzu Koçköprü Baraj Gölü'nde tipik bir ötrofikasyon hadisesi yaşıyoruz.

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''SU SEVİYESİ TARİHİNDE HİÇ OLMADIĞI KADAR DÜŞTÜ''

Göl tamamen neredeyse koyu yeşil bir hale dönmüş, suyu oldukça bulanık. Oksijen seviyesi haliyle düşüyor ve binlerce balığın öldüğüne şahitlik ediyoruz. Peki geçen yıllarda bunu yaşamadık da bu sene neden yaşıyoruz. Bu sene kuraklıktan dolayı baraj göllerinde su seviyelerinde inanılmaz bir düşüş meydana geldi. Belki de tarihinde hiç olmadığı kadar baraj göllerinde ki su seviyesi alçaldı. Önümüzdeki aylarda meydana gelecek olan yağmur yağışları ile beraber umuyoruz ki tekrardan barajlarda su girdi soracak su seviyeleri yükselecek ve balık ölümlerinin sona erdiğine şahitlik edeceğiz” dedi.

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(İHA)

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Van
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