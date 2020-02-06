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  4. Van'daki çığ faciasında son dakika gelişmesi! Arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı

Van'daki çığ faciasında son dakika gelişmesi! Arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 09:58 | Son Güncelleme

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 33 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının yaşandığı bölgede, arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı.

Van'daki çığ faciasında son dakika gelişmesi! Arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Olayda aralarında güvenlik görevlilerinin bulunduğu 33 kişi hayatını kaybetti. Önceki gün de meydana gelen çığ faciasında 5 kişi hayatını kaybetmişti. Gelen son dakika bilgilerine göre bölgede arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı.

BAKAN KOCA: YARALI SAYISI 75

Hastanelere kaldırılan yaralı sayıları hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şöyle konuştu:

Şu an toplam hastanelerimize yaralı olarak gelen hasta sayısı 75 kişi oldu. Bu 75 kişiden, hastanemizde yatarak tedavisi yapılan 47 hastamızı ziyaret etmiş olduk. Bu 47 hastamızdan ise yoğun bakım şartlarında takip edilen 6 hastamız söz konusu. Yoğun bakım şartlarında takip edilen hiçbir hastamızın genel durumu ciddi ya da ağır değil. Bir hastamızla ilgili ameliyat planlanmakta, onun dışında genel olarak bütün hastalarımız için genel durumlarının iyi olduğunu, herhangi ağır ve ciddi bir hastamızın olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İki çığ hadisesi hepimizi üzdü, acı kayıplarımız oldu. Adli Tıp’a giden vefat eden sayımız 33.” dedi.

Üst üste iki çığ hadisesinden dolayı acı kayıplarının olduğunu belirten Soylu, şunları söyledi:

Bugün adli tıpa giden vefat eden sayısı 33 oldu. Sabahtan itibaren adli tıpa giden sayısını sürekli vermeye çalışıyoruz. Dün de 5 kaybımız olmuştu. Dün iki vatandaşımız hem şoför hem de bir belediye görevlisi çığ altında kalmıştı.

Bugün onlar için bir kurtarma söz konusuydu. Bugün de biz iki kişi olduğunu değerlendiriyoruz ama arkadaşlarımız 3 olduğunu görmüşler.

ÜÇÜNCÜ ÇIĞ UYARISI YAPILDI

Bölgede çığ altında kalan kişileri kurtarma çalışmaları sürerken, üçüncü bir çığ uyarısı yapıldı.

CHP HEYET GÖNDERİYOR

CHP, çığ bölgesine heyet gönderme kararı aldı. Ankara Milletvekili Tekin Bingöl başkanlığında, Ali Şeker, Burhanettin Bulut, Hasan Baltacı ve Suzan Şahin'den oluşan heyet bugün Van’a gidecek.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Gece saatlerinde arama-kurtarma çalışmalarına ara verilirken, sabah 07.00’den itibaren çalışmalar tekrar başladı. Ekipler çığ altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdü.

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