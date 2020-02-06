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  4. Van'daki çığ faciasında son dakika gelişmesi! Ölü sayısı yükseldi

Van'daki çığ faciasında son dakika gelişmesi! Ölü sayısı yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 09:58 | Son Güncelleme

Van'da meydana gelen çığda iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen felakette çığ altında kalanları arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı. Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

ÜÇÜNCÜ ÇIĞ UYARISI YAPILDI

Bölgede çığ altında kalan kişileri kurtarma çalışmaları sürerken, üçüncü bir çığ uyarısı yapıldı.

CHP HEYET GÖNDERİYOR

CHP, çığ bölgesine heyet gönderme kararı aldı. Ankara Milletvekili Tekin Bingöl başkanlığında, Ali Şeker, Burhanettin Bulut, Hasan Baltacı ve Suzan Şahin'den oluşan heyet bugün Van’a gidecek.


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Anahtar Kelimeler:
Van çığ Bahçesaray Son dakika

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
dolmuşcu lastik değiştirecek yer bulamamış mı ? orayı bilenler biz ordan hızlı bir şekilde geçeriz diyorlar bu adam acaba kasıtlı mı yaptı ? büyük olasılık benim düşündüğüm gibi lakin ülkede her bir şeye asker koştuğu için ! yazıktır etmeyin yaa heryere asker yollamayın içim kan ağlıyor lanet olsun .
AKP YETER ARTIK TERKET ÜLKEYİ
Olaya sebep olan ihmal ve ISRARLAR derinlemesine araştırılmalı. Farklı şeyle çıkabilir işin içinden
@Orkunmusun ne karın ağrısısın geri zekalı AKP ile ne alakası var?
@veli_1985_fsaug akp demek 40 milyon insan demek saçma cahil adam
Allah rahmet eylesin.Allah ailelerine sabırlar versin.38 insanımız görev esnasında kar altında şehit olurken,şehitleri unutup nefsi peşinde miting yapanlara çay dagıtanlara oy peşinde koşanlarada yarabbi sana havale ediyoruz. bizim gucumuz yetmez .yetmiyor.bizleri yaratan cenabi Allahım arsızlarıda sana havale ediyoruz.
@duran_karaman_1974 --istanbulu sel alırken bodruma tatile gidenleri de...depremde canlar giderken erzuruma kayak tatiline gidenleri de unutma ya rabbim...
Allah yardımcınız olsun... 2020 ye girdik gireli depremler şehitler ve bu çığ belimizi büktü.. umarım bu kadar uyarı üzerine idlibe girmeyiz.... Vefat edenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim
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