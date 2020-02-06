Van'daki çığ faciasında son dakika gelişmesi! Ölü sayısı yükseldi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen felakette çığ altında kalanları arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı. Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.
Bölgede çığ altında kalan kişileri kurtarma çalışmaları sürerken, üçüncü bir çığ uyarısı yapıldı.
CHP HEYET GÖNDERİYOR
CHP, çığ bölgesine heyet gönderme kararı aldı. Ankara Milletvekili Tekin Bingöl başkanlığında, Ali Şeker, Burhanettin Bulut, Hasan Baltacı ve Suzan Şahin'den oluşan heyet bugün Van’a gidecek.
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