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  4. Van'daki çığ faciasının en acı fotoğrafı! AA muhabiri o anları anlattı

Van'daki çığ faciasının en acı fotoğrafı! AA muhabiri o anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 13:38 | Son Güncelleme

Van'daki çığ faciasına damga vuran fotoğraf AA muhabiri Özkan Bilgin tarafından çekildi. Çığ altında kalan arkadaşlarına bakan askerin fotoğrafı gören herkesi duygulandırdı. Bilgin fotoğrafın hikayesini canlı yayınında anlattı.

Van'daki çığ faciasının en acı fotoğrafı! AA muhabiri o anları anlattı

İki günde gerçekleşen iki çığ faciasında aralarında asker ve korucuların da olduğu 39 kişi hayatını kaybetti. Son çığ faciasıyla ilgili AA muhabiri Özkan Bilgin'in fotoğrafı sosyal medyada da paylaşım rekoru kırdı.

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ÇIĞ FACİASINDA ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFI ANLATTI

AA muhabiri Bilgin CNN TÜRK canlı yayınında fotoğrafın hikayesini anlattı:

"Üç gündür bölgede sıkıntılı, üzücü ve stresli bir çalışma ortamı var. Zaman zaman çok acı anlara şahit oluyoruz. Çığ düştükten sonra en yoğun çalışmaların olduğu anda bölgeden ayrılıyorduk. Elimizdeki fotoğrafları geçmemiz gerekiyordu. Geri döndüğümde askerimizin hüngür hüngür ağladığını gördüm. Ağıt yakıyordu. Arkadaşının yeleğini eline almıştı. Kendi fotoğrafıma bakarak ağladım. Benim için de üzücü bir fotoğraftı. Zaman zaman acı olaylara şahit olabiliyoruz. Bu da o anlardan birisiydi. Daha sonra o askeri bulup konuşmak istedim ama henüz başaramadım. Tüm askerlerimiz çok hüzünlüydü. Arkadaşlarının cansız bedenlerini kendi elleriyle çıkarıyorlardı."


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