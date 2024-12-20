HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Van'daki hastanede skandal iddialar: 'Temizlik personeli ameliyata girdi' Soruşturma başlatıldı

Van'daki hastanede skandal iddialar: 'Temizlik personeli ameliyata girdi' Soruşturma başlatıldı

20.12.2024 12:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın merkez ilçesi İpekyolu'nda Özel Lokman Hekim Hastanesi'nde skandal iddialar ortaya atılmıştı. İddialara göre hastanedeki temizlik görevlilerinin bazı ameliyatlara girdi. Hatta ameliyatların kadın doğum, baypas ve beyin ameliyatları olduğu da iddialar arasında... Gelen son bilgilere göre iddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

Van'daki hastanede skandal iddialar: 'Temizlik personeli ameliyata girdi' Soruşturma başlatıldı

Van'ın merkez İpekyolu ilçesindeki Özel Lokman Hekim Hastanesi yönetimi, eylül ayında 'Performans düşüklüğü' gerekçesi ile 10 kişinin işine son verdi. Bunun üzerine işlerine son verilenlerin de aralarında bulunduğu bazı kişiler, herhangi bir eğitimi bulunmayan ve hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan K.N., L.E , M.K ve H.T.'nin kadın doğum, beyin ve baypas gibi bazı ameliyatlara girdikleri iddiasında bulundu.

VANDA-TEMIZLIK-PERSONELI-AMELIYATA-GIR_478078_141391

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konunun gündeme gelmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Muhammed Tosun, konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını ve konunun tüm detaylarıyla inceleneceğini söyledi.

Hastane yönetimi ise iddiaların doğru olmadığını belirtti. Temizlik personelinin yönetmeliklere uygun olarak yalnızca sterilizasyon ve lojistik hizmetlerde görev aldığını belirten hastane yönetimi, "Lokman Hekim Sağlık Grubu olarak tüm iş ve işlemlerimizi yasaların belirlediği kurallar çerçevesinde yapmaktayız.

HASTANE YÖNETİMİNDEN İDDİALARA YANIT

Bahse konu iddialara istinaden 'Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği' ile ameliyathanede görevlendirilecek personele ilişkin kurallar açık şekilde düzenlenmiştir. Dolayısıyla söz konusu iddialar doğru değildir" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: DHA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Van hastane iddia
En Çok Okunan Haberler
Bakan Bayraktar: Türkiye yaptırımdan muaf olacak

Bakan Bayraktar: Türkiye yaptırımdan muaf olacak

Ünlü mimar Turgut Toydemir, hayatını kaybetti!

Ünlü mimar Turgut Toydemir, hayatını kaybetti!

Mobilyanın 'Kıral'ı iş insanı Fatih Kıral öldü!

Mobilyanın 'Kıral'ı iş insanı Fatih Kıral öldü!

Sur canisi Semih Çelik Türkiye'nin kanını dondurmuştu! Babası ve kız kardeşinden beklenmedik hamle: "Can güvenliğimizi tehlikeye sokuyor"

Sur canisi Semih Çelik Türkiye'nin kanını dondurmuştu! Babası ve kız kardeşinden beklenmedik hamle: "Can güvenliğimizi tehlikeye sokuyor"

Esad, Halep düşerken Moskova'daymış... Dikkat çeken detaylar: Rus yetkililer 'Şam'ı terk et' deyince o iki isimle kaçmış

Esad, Halep düşerken Moskova'daymış... Dikkat çeken detaylar: Rus yetkililer 'Şam'ı terk et' deyince o iki isimle kaçmış

ÖZEL | Mansur Yavaş resti çekti: "Ne Ankara unuttu ne de ben!"

ÖZEL | Mansur Yavaş resti çekti: "Ne Ankara unuttu ne de ben!"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.