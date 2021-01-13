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Van'daki 'karga' istilası vatandaşı korkutuyor: Her gün aynı saatlerde geliyorlar

13.01.2021 08:26 | Son Güncelleme:
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Van'daki 'karga' istilası vatandaşı korkutuyor: Her gün aynı saatlerde geliyorlar

Van'ın Erciş ilçesinin Kasımbağı Mahallesi semalarını son dönemde, gün batımına yakın saatlerde kargalar kaplamaya başladı. Güneşin ufukta kaybolduğu anlarda ortaya çıkan yüzlerce karganın birlikte uçtuğu anlar ilginç görüntüler oluşturdu. Mahallede yaşayanlar karga istilasından hem çıkardıkları ses hem de ekinlerinin zarar görme ihtimali nedeniyle endişelendiklerini belirtti.

Erciş ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve çevresine göre ağaçlık alanı daha fazla olan Kasımbağı Mahallesi'nde yaşayanlar, son zamanlarda kargalar nedeniyle endişeli. Akşam saatlerine doğru ortaya çıkan yüzlerce karga, bir süre havada toplu halde sağa-sola uçup, havanın kararmaya başlamasıyla birlikte evlerin çevresindeki ağaçlara konuyorlar. Mahalleli, kargaların yoğun görüntüsünden de çıkardıkları seslerden de büyük rahatsızlık yaşıyor.

Geçmiş yıllara göre kurak bir kış geçiren Kasımbağı Mahallesi sakinleri ekinlerinden dolayı da büyük endişe yaşıyor. Kasımbağı'nda oturan Burhan Özcan (30), "Kışın başladığı ilk aylarda mahallemize sürüler halinde gelen kargalar, ağaçlık alanlar ve yerleşim alanlarına konuyorlar. Yaz mevsiminde ekinlerimize zarar veren kargalar, kış mevsiminde mahallemizin tamamını istila ediyor. Akşam güneş batımında gelen kargalar, sabah gün doğmaya yakın ise köyümüzü terk ediyorlar. Karga sesleri çok rahatsız edici. Herkes büyük rahatsızılk yaşıyor, geceleri uyuyamıyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Sayıları hiç bu kadar fazla olmamıştı" dedi

(DHA)

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