Van'daki kuraklık tehlikesi uydu haritasında

Son aylarda Türkiye'nin birçok bölgesinde kuraklık riski bulunurken, yayınlanan kuraklık haritalarında da bu durum, çok net görülüyor. Van'daki kuraklık tehlikesi ise uydu görüntülerine yansıdı. Geçen yıl Şubat ayı ile bu senenin aynı ay görüntülerini karşılaştıran YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Akkuş, "Hem dünyada hem ülkemizde kuraklık ile ilgili korkutucu senaryolar var. Özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belli periyotlarla yayınlanan kuraklık haritalarında Doğu Anadolu Bölgesi ile ilgili ciddi kuraklık tehlikesi olduğunu görüyoruz. Bu tehlikeyi uydu görüntülerinden de çok net bir şekilde görmemiz mümkün. Geçen yılın Şubat ayı ile bu yılın Şubat ayı görüntülerini incelediğimizde, 2020 yılında Van Gölü Havzası'nın yüzde 80- 85 oranında karla kaplı olduğunu görüyoruz. 2021 yılının görüntüsünü incelediğimiz zaman bu oranın yüzde 50'lilere düştüğünü görüyoruz" dedi.

‘SU KITLIĞI OLACAĞINI GÖSTERİYOR’

Bunun su kıtlığına neden olabileceğini belirten Dr. Akkuş, "Bu, bize yaz aylarında çiftçilerin suya en çok ihtiyaç duyduğu dönemde yine üreme göçü gerçekleştiren inci kefalleri açısından su kıtlığı olacağını gösteriyor. Çünkü yaz aylarında akarsu ve derelerimizde su olması, kış aylarında dağlara yağan kara bağlı. Eğer kış aylarında dağlarımıza bol miktarda kar yağarsa bu karlar yavaş yavaş eriyerek, yaz aylarında akarsuları besliyor. Fakat şu an içinde bulunduğumuz durum itibarıyla özellikle Van Gölü'nün güney tarafında Enginsu Çayı su toplama Havzası'nda hemen hemen hiç kar olmadığını görüyoruz. Bu, şu demek; yaz ayı geldiğinde bu dereyi besleyecek olan sular yok demektir. Tabi kar olmamasının en büyük etkeni şüphesiz hepimizin ismini sıklıkla duyduğumuz küresel ısınma. Çünkü küresel ısınmayla beraber kar yağışı yağmur olarak yağıyor. Fakat bizim için en önemli yağış kar yağışı çünkü yağmur suları yüzey akışı ile beraber hemen göle ulaşıyor fakat kar yağışı yavaş yavaş eriyerek, dağların tepesinde adeta bir su deposu işlevini görüyor" diye konuştu.