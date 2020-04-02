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Van’daki öğretmenlerden ’evde kal’ klibi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2020 17:33 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar ilçesindeki Güzelsu Borsa İstanbul (BİST) Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri için ’Evde Kal’ klibi hazırladı.

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzelsu Mahallesi’nde eğitim öğretim veren Güzelsu Borsa İstanbul (BİST) Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri ve vatandaşlar için ’evde kal’ klibi hazırladı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle yapılan çalışmalar devam ederken, virüsün yayılmaması ve sosyal mesafenin korunması için de sürekli çağrılar yapılıyor. Yetkililerin yaptıkları ’evde kal’ çağrılarına, Güzelsu BİST Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri de katıldı.

Okul Müdürü Akif Bilgin ve 16 öğretmen, klipte öğrencilerinin evde çıkmamalarını isterken, duydukları hasreti dile getirdi.

Hazırlanan klibi sosyal medyada da paylaştıklarını ifade eden Akif Bilgin, amaçlarının zor günlerde öğrencilerine moral vermek olduğunu söyledi.

(DHA)

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Van öğretmen evde kal koronavirüs

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