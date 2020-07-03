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  4. Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi

Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 10:38 | Son Güncelleme

Van'da batan tekne ile ilgili yapılan arama çalışmasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi

Van'da batan tekne ile ilgili yapılan arama çalışmasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Ayrıntılar birazdan...


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