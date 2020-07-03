Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi

Van'da batan tekne ile ilgili yap\u0131lan arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda 1 ki\u015finin daha cans\u0131z bedenine ula\u015f\u0131ld\u0131. \u00d6l\u00fc say\u0131s\u0131 7'ye y\u00fckseldi. \nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130e-D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm \u0130novasyonlar\u0131nda Lider QNB Finansbank!2020 MS\u00dc sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131! MS\u00dc taban puanlar\u0131 belli oldu21 Haziran yaz g\u00fcn d\u00f6n\u00fcm\u00fc nedir? G\u00fcnler uzar m\u0131 k\u0131sal\u0131r m\u0131?