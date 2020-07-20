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Van'daki tekne faciasından bir acı haber daha!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 12:33 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşırken batan tekneyle ilgili yapılan aramalarda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Van'daki tekne faciasından bir acı haber daha!

Van Gölü'nden çıkarıtılan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken bulunan ceset sayısı ise 60’a yükseldi.

Ayrıntılar birazdan...


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