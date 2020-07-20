Van'daki tekne faciasından bir acı haber daha!

Van G\u00f6l\u00fc'nden \u00e7\u0131kar\u0131t\u0131lan cesetler, otopsi i\u00e7in Adli T\u0131p Kurumu\u2019na g\u00f6nderilirken bulunan ceset say\u0131s\u0131 ise 60\u2019a y\u00fckseldi.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Limitini kendin belirleyebildi\u011fin MaxiPara KartHer sat\u0131r\u0131 i\u011fren\u00e7 olay! Gelinine tecav\u00fcz etti2020 B\u0130M kurbanl\u0131k k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f ve b\u00fcy\u00fckba\u015f fiyatlar\u0131 ka\u00e7 para?